×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Semana Dominicana en EE. UU.
Semana Dominicana en EE. UU.

Amchamdr encabezará delegación en la Semana Dominicana en EE. UU. con enfoque en seguridad

Eventos clave en la Semana Dominicana fortalecerán lazos comerciales

  • Joaquín Caraballo - Twitter
  • Joaquín Caraballo - Facebook
Expandir imagen
Amchamdr encabezará delegación en la Semana Dominicana en EE. UU. con enfoque en seguridad
William Malamud en su participación en el almuerzo de la AMCHAMDR. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) se prepara para encabezar a finales de este mes una importante delegación empresarial e institucional a Washington D.C. y Nueva York en el marco de la Semana Dominicana en los Estados Unidos.

William Malamud, vicepresidente ejecutivo de Amchamdr, informó que esta edición contará con una dinámica agenda de eventos y reuniones privadas, centradas en fortalecer los vínculos bilaterales entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

  • Entre los eventos más destacados, el canciller Roberto Álvarez ofrecerá una conferencia en la Universidad de Georgetown sobre las relaciones bilaterales.

Asimismo, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó, inaugurará un evento en el Atlantic Council donde se presentará un estudio elaborado por el Grupo Asesor de Estrategia Económica.

También, el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, participará como orador principal en el Diálogo Interamericano, abordando el posicionamiento del país como un hub logístico regional seguro.

La Semana Dominicana

Dijo que la delegación también sostendrá encuentros con altos funcionarios de la administración estadounidense y miembros del Congreso, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana como un socio comercial regional confiable y seguro.

"Nuestro enfoque este año es resaltar tres pilares fundamentales: estabilidad política y social, estabilidad macroeconómica con crecimiento robusto, y una cadena de suministro segura. Todos ellos se sustentan sobre una base esencial: la seguridad ciudadana", expresó Malamud.

El ejecutivo habló en el Almuerzo de Amchamdr, esta vez la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, participa como oradora invitada y huésped de honor en el evento central, con una ponencia titulada: "Seguridad e Inversión: Alianza Estratégica para el Desarrollo Sostenible.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Graduado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Cursó un Máster en Comercio Internacional en el Centro Europeo de Postgrado. Tiene varios diplomados en economía, aduanas, sector eléctrico, impuestos y periodismo de investigación.