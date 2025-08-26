La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció este martes el regreso de William Swaney como cónsul general de su misión diplomática. Esta es la tercera vez que Swaney es enviado a servir en el país.

Su primera asignación fue en 1997 como vicecónsul, y luego de 2019 a 2022 se desempeñó como cónsul general. Swaney es miembro de carrera del Servicio Exterior de EE. UU., con casi treinta años de experiencia en misiones nacionales e internacionales.

Su trayectoria incluye puestos en la Dirección Nacional de Pasaportes, así como en las secciones consulares de París, Francia; Yaundé, Camerún; además de sus dos misiones previas en Santo Domingo. También, formó parte de un equipo provincial de reconstrucción en Afganistán y prestó servicio en los Países Bajos.

En Estados Unidos, Swaney ha ocupado cargos en la Oficina de Organizaciones Internacionales y en el Centro de Operaciones del Departamento de Estado. Posee una maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington y una licenciatura del Bates College.

Visas en RD

Durante su presentación, Swaney destacó la magnitud de la sección consular que dirige: "Como cónsul general, tengo el honor de liderar una de las secciones más grandes, concurridas y productivas del mundo. Recibimos alrededor de 2,000 solicitantes al día".

En cuanto a la emisión de visas en la República Dominicana, señaló que el año pasado se procesaron aproximadamente 200,000 visas, incluyendo visas de inmigrante o residencia. "También enviamos más de 50,000 visas de inmigrante el año pasado, más que cualquier otra misión diplomática, excepto México", agregó.

El cónsul enfatizó la importancia de utilizar los canales de comunicación oficiales para obtener información sobre visas y su procesamiento, y subrayó que las solicitudes deben ser llenadas con información correcta y verídica.

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.