Banco BHD auspicia tercera Feria Inmobiliaria en Nueva York dirigida a dominicanos

Vista de las oficinas del Banco BHD en la avenida 27 de Febrero esquina avenida Winston Churchill en la capital dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco BHD anunció que por tercer año consecutivo será el patrocinador principal de la Feria Inmobiliaria de Nueva York, un evento creado para la diáspora dominicana en Estados Unidos que busca facilitar el acceso a proyectos de vivienda en República Dominicana.

La feria se celebrará del 5 al 7 de septiembre de 2025 en The Armory Arena, ubicado en 216 Fort Washington Avenue, próximo al hospital New York Presbyterian. El horario será de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

En la actividad participarán más de 25 constructoras e inmobiliarias que exhibirán proyectos en planos, en construcción y listos para entrega, con más de 5,000 opciones de viviendas disponibles en distintas zonas del país. Cada empresa contará con un estand señalizado y personal especializado para orientar a los asistentes.

Durante la feria, el Banco BHD ofrecerá charlas e información sobre los procesos de adquisición y financiamiento de viviendas, con un enfoque educativo para los dominicanos residentes en el exterior.

Otras ferias

"Estamos convencidos de la importancia que tiene para las personas adquirir una vivienda, porque representa estabilidad y seguridad a largo plazo. La tercera Feria Inmobiliaria Nueva York patrocinada por Banco BHD es parte de nuestro compromiso con la diáspora dominicana", expresó Freddy Simó, vicepresidente de Ventas Indirectas de Banca de Personas y Negocios.

El Banco BHD ha realizado ferias inmobiliarias en ciudades como Madrid, España, y Orlando, Florida.