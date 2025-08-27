Dos niños muertos y 17 heridos en tiroteo en escuela católica de Minneapolis

Un oficial de policía se limpia el ojo mientras él y otros oficiales responden a un tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 27 de agosto de 2025. ( EFE )

Dos niños de 8 y 10 años murieron y otras 17 personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo ocurrido durante una misa en la escuela católica Annunciation, en Minneapolis, Estados Unidos, informó la policía.

De acuerdo con el New York Post, el ataque comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando un hombre armado con un rifle, una escopeta y una pistola abrió fuego a través de las ventanas del templo, donde los estudiantes participaban en la celebración por el inicio del año escolar.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O´Hara, confirmó que 14 de los heridos son niños y que dos permanecen en estado crítico. El sospechoso, un hombre de unos 20 años vestido de negro, se quitó la vida tras la agresión.

Según las autoridades, no tenía antecedentes criminales de importancia y se investiga si portaba las armas de manera legal.

RELACIONADAS

Tiroteo

"Estos niños estaban literalmente rezando", lamentó el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, quien describió la tragedia como un momento de dolor indescriptible.

El hospital pediátrico Children´s Minnesota informó que seis menores fueron ingresados en su unidad de trauma, mientras que otros lesionados fueron trasladados al centro médico Hennepin Healthcare, que alberga la sala de emergencias más grande del estado.

El tiroteo ocurrió apenas dos días después de que la escuela —fundada en 1923 y con una matrícula de unos 374 alumnos desde preescolar hasta octavo grado— iniciara el curso 2025-2026.





Fotografías compartidas por el propio centro a comienzos de la semana mostraban a los estudiantes sonrientes en su regreso a clases, bajo el lema "Un futuro lleno de esperanza".

Padres y familiares se aglomeraron en las inmediaciones del plantel tras el tiroteo, en escenas de angustia captadas por los medios locales. Testigos relataron que escucharon entre 30 y 50 disparos en cuestión de minutos.

Las autoridades federales y locales mantienen abierta la investigación sobre el motivo del ataque.