A partir del 2 de septiembre todos los niños deberán asistir a entrevista para visas a EE. UU.

El cónsul general de EE. UU. en RD, William Swaney, en una rueda de prensa este miércoles. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El nuevo cónsul de Estados Unidos en la República Dominicana, William Swaney, anunció este miércoles que, a partir del 2 de septiembre, todos los niños deberán asistir de manera presencial a la entrevista para solicitudes de visa de paseo y otras categorías.

La medida también aplicará a las personas que obtuvieron su visa siendo menores de edad, quienes al momento de renovarla deberán presentarse en la embajada. Hasta ahora, los menores de 14 años estaban exentos de asistir y bastaba con la presencia de sus padres. Este beneficio también incluía a los mayores de 79 años, pero con el cambio ambos grupos deberán acudir personalmente, lo que podría extender aún más el tiempo de espera, actualmente estimado en unos nueve meses.

Desde septiembre, la exención de entrevista solo estará disponible para adultos que renueven visas vencidas por no más de 12 meses, así como para visados diplomáticos y de organismos internacionales (A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1).

Swaney explicó que la medida busca "verificar" el estatus y dinámica de las familias, de modo que una entrevista presencial permitirá a los cónsules confirmar esos detalles.

El anuncio fue realizado durante un desayuno organizado por la sede diplomática, en el que también se presentó formalmente al nuevo cónsul y se ofreció una actualización sobre el proceso de solicitudes.

Swaney inició su carrera diplomática en 1997 precisamente en República Dominicana. Regresó en 2018, y entre 2019 y 2022 se desempeñó como cónsul general, cargo que ahora vuelve a ocupar.

Visas en República Dominicana

La embajada recibe a diario unos 2,000 solicitantes y procesa alrededor de 200,000 visas al año. Swaney no detalló cuántas son aprobadas o rechazadas.

La República Dominicana es uno de los países donde se tramitan más visas de no inmigrante —entre ellas paseo, trabajo y estudiante—, y ocupa el segundo lugar mundial en emisión de residencias estadounidenses, solo detrás de México.