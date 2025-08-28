Hombre empuja y golpea a un anciano de 85 años en el tren de Nueva York

Un letrero en el andén de una estación de metro indica que es Broadway Junction. ( SHUTTERSTOCK )

Un hombre de 85 años fue empujado y golpeado sin motivo aparente dentro de la estación Broadway Junction, en Brooklyn, la mañana del martes, según informó la policía.

El agresor, identificado como Jeffrey Joseph, de 39 años, atacó al anciano mientras este esperaba el tren J hacia Manhattan. Tras derribarlo, lo golpeó y pateó antes de huir.

El adulto mayor fue evaluado por paramédicos en el lugar, pero rechazó atención médica adicional.

Detención y cargos

Joseph, residente de Far Rockaway, fue arrestado apenas 15 minutos después del incidente. Enfrenta cargos por agresión y posesión ilegal de un arma. Su audiencia ante el Tribunal Penal de Brooklyn estaba pendiente este miércoles.

Antecedentes de violencia en el metro

El caso recuerda otro episodio ocurrido en junio, cuando una maestra jubilada de 94 años, Audrey Harkins, fue atacada en el complejo de tránsito Oculus, en el Bajo Manhattan.

Allí, un hombre sin hogar y reincidente, Edwin Wright, la golpeó por la espalda con un objeto metálico, provocándole heridas que requirieron sutura.

