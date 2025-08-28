×
Cuatro tiroteos en El Bronx dejan dos muertos, incluido un dominicano

Vecinos se movilizan contra la violencia armada tras ola de crímenes en El Bronx

    Expandir imagen
    Cuatro tiroteos en El Bronx dejan dos muertos, incluido un dominicano
    Bronx, New York USA 27 de junio de 2023. La policía está investigando la escena donde dos hombres fueron asesinados en la sección Longwood de el Bronx.
    (SHUTTERSTOCK)

    Una ola de violencia armada estremeció a El Bronx este martes, dejando dos muertos y dos heridos en cuatro tiroteos distintos. Entre los fallecidos se encuentra Kelvin Mosqueda, de 34 años, de origen dominicano.

    Mosqueda fue asesinado en un edificio de NYCHA en Croes Avenue, en el sector de Soundview. Según fuentes policiales, al menos dos sospechosos estarían involucrados en el homicidio.

    Su familia cree que el crimen estuvo motivado por un intento de atraco, posiblemente para despojarlo de una cadena que llevaba.

    "Yo no sé quién fue que me hizo ese daño a mi hijo. Solamente le pido al Señor que perdone a esa persona", expresó entre lágrimas su madre a la cadena de noticias Univision.

    Otros tiroteos en El Bronx

    Tremont (Anthony Avenue): Un hombre de 32 años murió tras recibir disparos alrededor de las 8:00 a. m. La policía busca a un sospechoso de unos 50 años, captado en video.

    • West Farms: A las 2:30 p. m., un repartidor de Amazon de 31 años resultó herido en el tobillo al quedar atrapado en un fuego cruzado. Se encuentra estable.
    • Belmont (Adams Place): Una hora más tarde, un hombre recibió dos disparos en la pierna mientras caminaba por la acera y fue trasladado al hospital.

    Reacciones y medidas

    Mientras se registraban estos hechos, vecinos y líderes comunitarios realizaban una protesta en Haffen Park contra la violencia armada en el distrito.

    La presidenta del condado de El Bronx, Vanessa Gibson, anunció una inversión de 1 millón de dólares para instalar nuevas cámaras de vigilancia que permitan reforzar la seguridad y esclarecer crímenes.

    Según datos del NYPD, a pesar de estos episodios, los tiroteos y homicidios en El Bronx han mostrado una reducción en lo que va de año.

