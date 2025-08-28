Muerte de Ariela la Langosta no fue un accidente, dice la Policía

La influencer Ariela la Langosta. ( FUENTE EXTERNA )

La policía del condado de Westchester investiga la muerte de la influencer dominicana Ariela Mejía-Polanco, conocida como la Langosta, como un asesinato dirigido.

La joven de 33 años, con más de 500,000 seguidores en Instagram, fue asesinada a tiros el pasado 17 de agosto mientras conducía su camioneta Mercedes por la Cross County Parkway, en Mount Vernon.

"Hasta la fecha, según la investigación, creemos que ella era el objetivo en ese momento", declaró el jefe de policía James Luciano, quien confirmó que trabajan junto al Departamento de Policía de Nueva York y el Grupo de Trabajo de Calles Seguras del FBI.

La hipótesis de los investigadores es que Mejía-Polanco recibió disparos mientras manejaba, lo que provocó que su vehículo se detuviera a un lado de la autopista. Fue encontrada sola dentro del auto.

Una vida pública y arriesgada

Conocida por su presencia en clubes nocturnos como Opus Lounge en Inwood, Mejía-Polanco compartía en redes sociales imágenes de fajos de dinero y joyas de lujo. También era cercana al controvertido rapero Tekashi 6ix9ine, lo que, según fuentes, ha despertado varias líneas de investigación.

"Revisamos todo el historial de la víctima para ver cómo se relaciona, si hay alguna conexión", explicó Luciano, quien aseguró que aún no pueden ofrecer muchos detalles para no entorpecer el caso.

Duelo familiar

El velorio de Ariela Mejía-Polanco se realizará este domingo en una funeraria de Nueva Jersey. La influencer deja en la orfandad a dos hijas pequeñas.