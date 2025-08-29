Tiroteos en El Bronx: 215 víctimas en lo que va de 2025

Oficiales de policía permanecen en la escena de un tiroteo en Estados Unidos, en una fotografía de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

En lo que va del año, 215 personas han sido heridas por armas de fuego en El Bronx, uno de los condados más afectados por la violencia armada en Nueva York. A pesar de una disminución del 23.5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, la cifra sigue siendo preocupante y refleja la persistente inseguridad que enfrenta esta comunidad.

El más reciente tiroteo ocurrió el 23 de agosto en el Haffen Park, donde cinco personas resultaron heridas y un hombre de 32 años perdió la vida durante un incidente de violencia relacionado con pandillas.

Este evento se suma a una larga lista de tiroteos que han dejado tanto muertos como heridos, afectando principalmente a jóvenes, muchos de ellos involucrados en actividades pandilleras.

El número de víctimas de tiroteos en El Bronx sigue siendo elevado, y la comunidad local se enfrenta a un creciente temor por la violencia armada. Los tiroteos entre pandillas no sólo están dejando muertos y heridos entre los involucrados, sino también a personas inocentes que se encuentran en el lugar equivocado en el momento equivocado.

La policía ha señalado que los agresores son cada vez más jóvenes, lo que aumenta el riesgo de una escalada de violencia.

Impacto en la comunidad

Este tipo de violencia ha dejado una profunda huella en los residentes del Bronx, que claman por una solución urgente. Líderes comunitarios, como el reverendo Rubén Díaz, exlegislador de El Bronx, han expresado su frustración y preocupación por la situación.

Díaz ha utilizado sus redes sociales para pedir la intervención de la Guardia Nacional, similar a las acciones emprendidas por el expresidente Donald Trump en otras ciudades afectadas por violencia.

"El Bronx está bajo asedio por la violencia armada, y nuestras comunidades necesitan más apoyo para frenar este problema", expresó Díaz en un mensaje publicado a través de su cuenta en X.

Reacción del acalde y medidas propuestas

Ante la creciente ola de violencia, el alcalde Eric Adams ha ordenado el despliegue de mil policías adicionales al Bronx, que se sumarán a los efectivos ya desplegados en el área. Esta medida tiene como objetivo fortalecer la presencia policial en las zonas más críticas del condado, donde los tiroteos han sido más frecuentes.

Adams también ha anunciado que se enviarán mediadores profesionales para tratar de reducir las tensiones y ayudar a prevenir nuevos incidentes violentos. Sin embargo, muchos en la comunidad aseguran que la intervención policial no será suficiente si no se aborda la raíz del problema: la pobreza, la falta de oportunidades y la influencia de las pandillas en el área.

"Este es un plan de movilización completo", declaró el alcalde, quien también expresó su deseo de sentarse a dialogar con miembros de pandillas para tratar de mitigar la violencia.

A pesar de las medidas anunciadas, la preocupación sigue siendo alta, y muchos residentes temen que las víctimas sigan aumentando si no se toman medidas más profundas y sostenibles.