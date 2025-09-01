Suben los precios de vuelos RD–EE. UU. en dos de los estados a los que más viajan los dominicanos

Un avión de United Airlines se prepara para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty un día después de que se ordenó la suspensión temporal de vuelos debido a reportes de avistamientos de drones en las trayectorias de vuelo, el miércoles 23 de enero de 2019, en Newark, Nueva Jersey. ( EFE )

Los precios de los boletos aéreos entre la República Dominicana y Estados Unidos muestran un comportamiento desigual en 2025: mientras Miami y Boston registran fuertes incrementos, los viajes hacia Nueva York y Newark presentan reducciones impulsadas por la mayor competencia aérea.

Una búsqueda en los principales portales de venta de boletos evidencia estas variaciones en dos de los destinos más visitados por los dominicanos, con diferencias de entre 9 % y 14 % en función de la aerolínea.

En el trayecto Miami–Santo Domingo, American Airlines lidera los aumentos con un alza de 27.18 % frente al año pasado: de RD$ 12,495 en 2024 a RD$ 15,892 en 2025.

Arajet debutó en la ruta con boletos en torno a RD$ 14,000.

SkyHigh ofrece tarifas en RD$ 13,783.

Spirit se mantiene como la opción más económica con RD$ 12,418.

El rastreo de precios se realizó en la misma fecha a través de Google Flights, que permite comparar tarifas y seguir tendencias de variación.

Si se buscan los vuelos para este fin de semana, el precio aumenta en sobremanera con las misma aerolíneas. American toma la delantera con 19,560 pesos en un pasaje ida y vuelta; Arajet, 17,699 pesos y Spirit 15,879 pesos.

Según el portal, las fechas más económicas para reservar suelen ser anteriores, aproximadamente entre 1 y 3 meses antes del despegue.

Nueva York: tarifas a la baja

En la ruta más demandada por la diáspora, los precios han caído entre 7 % y 14 %, según la aerolínea.

JetBlue, que domina el mercado, ofrece boletos ida y vuelta en RD$ 20,797.

Delta Airlines mantiene un costo promedio de RD$ 23,000.

American Airlines vende pasajes en RD$ 24,600, aunque con escala, ya que no opera vuelos directos hacia Nueva York desde República Dominicana.

Boston: incrementos significativos

Los vuelos hacia Boston, segunda ciudad con mayor presencia dominicana en EE. UU., muestran incrementos de entre 29 % y 39 %.

· JetBlue: ida y vuelta en RD$ 31,256.

· Delta Airlines: tarifas en RD$ 31,772.

Newark, Nueva Jersey: competencia intensa

El aeropuerto de Newark, que en junio pasado enfrentó más de 13,000 cancelaciones por falta de controladores aéreos, ha visto crecer su conectividad con la entrada de Arajet, que sumó dos rutas nuevas.

· JetBlue y Spirit ofrecen precios entre RD$ 16,000 y RD$ 20,000.

· United se ubica más alto, con boletos en RD$ 28,125.

· Arajet presenta las tarifas más elevadas en la ruta, con RD$ 29,952.

Perspectiva: tasas más altas en noviembre

El panorama podría encarecerse aún más a finales de este año con el reajuste de tasas aeroportuarias que el Gobierno dominicano aplicará a partir del 1 de noviembre de 2025, destinado a financiar la construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El aumento incluye la tarifa por manejo de equipaje, que pasará de US$ 3.32 a US$ 3.50, además de otros cargos que serán trasladados a los pasajeros.