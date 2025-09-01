Día del Trabajo en Estados Unidos: por qué se celebra el 1 de septiembre

Un trabajador camino a iniciar su venta del día. ( EFE )

El Día del Trabajo en Estados Unidos, conocido como Labor Day, se conmemora cada año el primer lunes de septiembre. En 2025, la fecha caerá el 1 de septiembre. Para muchos, marca el fin del verano y el inicio del ciclo escolar, pero detrás de este feriado hay una profunda historia vinculada a la lucha obrera.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de EE. UU., la festividad nació a finales del siglo XIX como un reconocimiento a las contribuciones de los trabajadores y a las conquistas del movimiento obrero, entre ellas la jornada laboral de ocho horas.

Al principio, la celebración era impulsada únicamente por activistas y adoptada por algunos estados de forma individual. Nueva York fue el primero en presentar un proyecto de ley, pero Oregon se convirtió en el pionero al aprobar el feriado el 21 de febrero de 1887.

Ese mismo año se sumaron Colorado, Massachusetts, Nueva Jersey y el propio Nueva York.

Hacia finales de la década de 1880, otros estados, como Connecticut, Nebraska y Pensilvania, se unieron a la iniciativa. Para 1894, 23 estados ya habían reconocido el Día del Trabajo, lo que llevó al Congreso a aprobar una ley nacional el 28 de junio de ese año, fijando su celebración el primer lunes de septiembre.

El primer Día del Trabajo

La primera conmemoración oficial tuvo lugar el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, organizada por la Central Labor Union. La jornada incluyó un desfile que mostraba "la fuerza y el espíritu de equipo" de los trabajadores, seguido de un festival familiar.

Un año después, en 1883, la ciudad repitió la celebración en la misma fecha. Con el paso del tiempo, el Labor Day comenzó a incluir discursos de líderes sociales y políticos, resaltando su importancia cívica y económica.

En 1909, además, se estableció que el domingo previo se dedicara a actividades espirituales y educativas del movimiento laboral.

¿Quién fue el fundador del Labor Day?

El origen exacto de la propuesta aún genera debate. Dos figuras se disputan el reconocimiento:

Peter J. McGuire, secretario de la Hermandad de Carpinteros y Ebanistas y cofundador de la Federación Estadounidense del Trabajo, quien en 1882 sugirió un día para honrar a los trabajadores.

Matthew Maguire, entonces secretario del Sindicato Central del Trabajo de Nueva York y más tarde dirigente de la Asociación Internacional de Maquinistas, quien también habría impulsado la idea ese mismo año.

Más allá de quién lo propuso, el Labor Day se consolidó como un símbolo de la lucha obrera y, hoy en día, como una de las festividades más emblemáticas de Estados Unidos.