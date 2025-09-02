×
Barco con drogas
Barco con drogas

Trump dice que murieron 11 "narcoterroristas" en el ataque naval en el Caribe

Los traficantes pertenecen al grupo Tren de Aragua, según el mandatario

    Expandir imagen
    Trump dice que murieron 11 narcoterroristas en el ataque naval en el Caribe
    Donald Trump, presidente 47 de Estados Unidos.

    (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Donald Trump dijo el martes que 11 "narcoterroristas" murieron en un ataque en el Caribe contra una embarcación que, según las fuerzas estadounidenses en la zona, transportaba drogas.

    El "ataque cinético" ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales, dijo Trump en su red social Truth Social, y añadió: "El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción".

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.