Trump dice que murieron 11 "narcoterroristas" en el ataque naval en el Caribe

Donald Trump, presidente 47 de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Donald Trump dijo el martes que 11 "narcoterroristas" murieron en un ataque en el Caribe contra una embarcación que, según las fuerzas estadounidenses en la zona, transportaba drogas.

El "ataque cinético" ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales, dijo Trump en su red social Truth Social, y añadió: "El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción".