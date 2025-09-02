EE. UU. pospone medida que elimina la exención de entrevistas para visas de paseo

Ambiente en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana la mañana del martes 2 de septiembre de 2025. ( DIARIO LIBRE )

La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana anunció este martes que la entrada en vigor de la medida que elimina la exención de entrevistas para solicitudes de visas de no inmigrante fue pospuesta, debido a que aún "se están finalizando los detalles operativos".

La información fue publicada en los perfiles de la misión diplomática en redes sociales y atribuida a Michelle Angulo, portavoz de la embajada, quien señaló que la decisión fue tomada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"El Departamento de Estado ha postergado temporalmente la implementación de la nueva directriz que requiere entrevistas presenciales a los solicitantes que califican para exención de entrevista. Esto se debe a que se están finalizando los detalles operativos", indicó Angulo en la publicación.

La disposición, que debía entrar en vigor este 2 de septiembre, elimina la exención de entrevistas para las solicitudes de visas de paseo, lo que obligaba a presentarse personalmente a niños menores de 14 años y a adultos mayores de 79, según la revisión del Departamento de Estado del pasado 25 de julio.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por Angulo a la prensa de Santiago el mes pasado, la medida busca reducir el fraude migratorio y combatir la migración irregular, una de las prioridades de la actual administración del republicano Donald Trump.

El Departamento de Estado ha postergado temporalmente la implementación de la nueva directriz que requiere entrevistas presenciales a los solicitantes que califican para exención de entrevista. Esto se debe a que se están finalizando los detalles operativos. - Michelle Angulo,... pic.twitter.com/4V9wtKQb5y — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) September 2, 2025

Este martes en la mañana, un recorrido de Diario Libre por las inmediaciones de la embajada estadounidense en la avenida República de Colombia mostró un ambiente tranquilo, con un flujo moderado de personas en edades hábiles para entrevistas presenciales.

La medida dejaba exentos a quienes renovaban una visa B1/B2 y cumplían con los siguientes requisitos: que la solicitud se realizara dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior y que el solicitante hubiera tenido al menos 18 años al momento de la emisión de esa visa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/embajada1-a0bb1a33.jpg Ambiente en la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana la mañana del martes 2 de septiembre de 2025. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/embajada2-fc00f611.jpg Ambiente en la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana la mañana del martes 2 de septiembre de 2025. (DIARIO LIBRE)

Nuevo cónsul había reiterado la medida

El nuevo cónsul de Estados Unidos en el país, William Swaney, había anunciado la semana pasada que, a partir del 2 de septiembre, todos los niños debían asistir de manera presencial a la entrevista para solicitudes de visa de paseo y otras categorías.

Según explicó en un encuentro con la prensa, la medida también aplicaría a quienes obtuvieron su visa siendo menores de edad y que, al momento de renovarla, tendrían que presentarse en la embajada.

Hasta ahora, los menores de 14 años estaban exentos de asistir y bastaba con la presencia de sus padres, beneficio que también incluía a los mayores de 79 años.

De haber entrado en vigor, la medida habría incidido en un incremento en los tiempos de espera, actualmente estimados en unos nueve meses.