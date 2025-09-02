Las marcas Kraft y Heinz se escinde en dos empresas

El conglomerado estadounidense Kraft Heinz, que produce la salsa de tomate ketchup y el queso untable Phildelphia, ( FUENTE EXERNA. )

El conglomerado estadounidense Kraft Heinz, que produce la salsa de tomate ketchup y el queso untable Phildelphia, se escindirá en dos empresas, anunció este martes la compañía.

"La escisión busca maximizar las capacidades de las marcas Kraft Heinz" para permitir a las nuevas empresas "desplegar sus recursos en sus estrategias prioritarias diferentes", señaló el grupo en un comunicado.

Una se dedicará a la comercialización de salsas, productos untables y condimentos, entre estos los muy conocidos queso Philapelphia y salsa ketchup Heinz, cuyas ventas representan unos 15,000 millones de dólares en 2024.

La segunda se concentrará en los productos de la marca Oscar Mayer, como las salchichas y los refrigerios, con ventas por unos 10,000 millones de dólares el año pasado.

La transacción debería cerrarse en el segundo semestre de 2026, según la compañía.

El conglomerado surgió en 2015 producto de la fusión entre Kraft Foods y Heinz.

En la actualidad, su principal accionista es Berkshire Hathaway (27.25 %), compañía creada por Warren Buffet.