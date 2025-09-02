Un niño de 8 años hospitalizado tras ser atacado por un tiburón en Florida

Un niño de 8 años es víctima de ataque de tiburón en los cayos de Florida. ( SHUTTERSTOCK )

Un niño de 8 años fue trasladado de urgencia a un hospital en Miami-Dade (Florida) luego de ser mordido por un tiburón mientras practicaba esnórquel en un arrecife frente a Key Largo, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe.

El hecho ocurrió ayer lunes 1 de septiembre alrededor de las 3:25 de la tarde en Horseshoe Reef, a unas cuatro millas mar adentro de Key Largo.

El menor estaba acompañado por familiares cuando sufrió la mordida por encima de la rodilla. Según el sheriff Rick Ramsay, el niño fue llevado inmediatamente a tierra, desde donde paramédicos de Monroe County Fire Rescue lo evacuaron en helicóptero hacia el Jackson Memorial Hospital en Miami.

Buzos prestan ayuda

Una vocera de los rescatistas confirmó que el niño llegó con una lesión "significativa". En la escena, una tripulación de buzos que estaba cerca prestó ayuda inicial aplicando vendajes, mientras los paramédicos colocaron dos torniquetes para controlar la hemorragia.

El menor fue ingresado a cirugía esa misma tarde.

Las autoridades notificaron a la Guardia Costera de EE. UU. y a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. El caso sigue bajo investigación.