Barco con drogas
EE. UU. afirma que atacó un navío narcotraficante proveniente de Venezuela

La Marina estadounidense posiciona buques de guerra en el Caribe tras interceptar embarcación cargada de drogas de Venezuela

    EE. UU. afirma que atacó un navío narcotraficante proveniente de Venezuela
    Un barco militar en el mar Caribe. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Donald Trump dijo el martes que fuerzas estadounidenses atacaron y eliminaron en el Caribe una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

    Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba drogas, muchas drogas", dijo Trump en la Casa Blanca. "Así que la eliminamos", precisó.

    • El secretario de Estado Marco Rubio anunció en X que "las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal... contra una embarcación de narcotráfico que había partido de Venezuela y era operada por una organización designada como narco-terrorista".

    El anuncio se produjo tras días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019.

    Alerta en Venezuela

    El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha declarado un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como amenazas militares de Estados Unidos.

    El gobierno Trump, que acusa a Maduro de encabezar un cartel de drogas, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.