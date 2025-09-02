Deportarán a dominicano acusado de abuso sexual contra una menor de 11 años en Nueva York

Foto compartida por Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) muestra al dominicano Robert Reid Méndez Jiménez arrestado. ( FUENTE EXTERNA )

Un dominicano indocumentado, arrestado por múltiples cargos de abuso sexual contra un menor de edad, fue detenido en agosto por agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), quienes ejecutarán la orden de expulsión emitida en su contra por un juez en 2018.

Agentes de la Oficina de Control y Deportación (ERO) del ICE en Newark, Nueva Jersey, localizaron y arrestaron a Robert Reid Méndez Jiménez, quien, según la agencia, ingresó ilegalmente a Estados Unidos antes de julio de 2018. En esa fecha, un juez emitió una orden final de deportación en su contra.

El 13 de agosto, el dominicano fue acusado de un delito de depredador infantil, según informó la agencia en un comunicado de prensa.

Fue liberado por la policía

De acuerdo con el ICE, Méndez Jiménez había sido detenido previamente por la policía de Nueva York bajo múltiples cargos de abuso sexual, entre ellos conducta sexual con una niña menor de 11 años, pero posteriormente fue liberado.

"El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York liberó a este peligroso extranjero ilegal después de que las autoridades locales se negaran a cumplir con una orden de detención de inmigración de ICE", señaló la institución.

"Este caso muestra el costo real de ignorar las órdenes de detención de ICE: los delincuentes violentos quedan libres y la seguridad pública se pone en riesgo", expresó Rubén Pérez, director interino de la oficina de campo de ICE ERO Newark.

Asimismo, Pérez destacó el trabajo de los agentes: "Estoy orgulloso de nuestros oficiales de deportación, que lo rastrearon y lo detuvieron, eliminando a un depredador peligroso de las calles a las pocas semanas de su liberación".

Méndez Jiménez permanecerá bajo custodia del ICE mientras se concreta su expulsión de Estados Unidos.