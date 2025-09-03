Consulado de RD en Madrid homenajea a cuatro policías españoles por su ayuda a dominicanos

El cónsul general, José Marte Piantini, junto a tres de los agentes homenajeados. ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado General de la República Dominicana en Madrid, España, reconoció a cuatro miembros de la Policía Nacional de ese país, "por su destacada colaboración que, de manera constante, han brindado a la misión consular y a la comunidad dominicana en situaciones de vulnerabilidad".

El cónsul general, José Marte Piantini, subrayó que la labor de estos agentes ha sido "vital para agilizar procesos y garantizar el respaldo oportuno a los dominicanos que enfrentan dificultades durante su tránsito por España", indica una nota de prensa.

Dijo que entre los casos más frecuentes se encuentran aquellos que, por diversas razones, se ven impedidos de continuar su viaje hacia la República Dominicana o que llegan deportados desde terceros países, incluyendo zonas de conflicto.

Homenajeados Los homenajeados fueron José Manuel Ramos Matilla, inspector jefe de la Policía Nacional; Alejandro Alonso Nieto, jefe de Sección Técnica de Documentación de la Unidad Central de Repatriaciones; Fernando Luis Castillo Durán, subinspector de la Policía Nacional y, Antonio Martín Albacete Presa, jefe Menores de la Comisaria General de Extranjería y Fronteras.

Refirió que en más de una ocasión, ciudadanos dominicanos han quedado atrapados en escalas tras la suspensión de vuelos debido a estallidos bélicos en Medio Oriente. Gracias a la intermediación y apoyo de los policías de fronteras, el consulado ha podido gestionar soluciones que evitan que estos ciudadanos sean devueltos a lugares donde su seguridad podría verse comprometida, facilitando su retorno seguro al país con el respaldo de sus familias, de la misión consular y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

"Para nosotros, como Consulado, es fundamental ofrecer auxilio inmediato a quienes más lo necesitan. La colaboración de la Policía ha sido clave para obtener información a tiempo y coordinar la asistencia necesaria, lo que redunda directamente en beneficio de nuestra comunidad", expresó Marte Piantini.

Este reconocimiento no solo pone en valor la labor de los agentes, sino, que también refleja la estrecha cooperación entre las instituciones españolas y la República Dominicana, un vínculo que fortalece la capacidad de respuesta conjunta en beneficio de la ciudadanía.

Marte Piantini reafirmó el compromiso del Consulado General de continuar trabajando de la mano con las autoridades españolas para proteger los derechos y el bienestar de los dominicanos residentes y en tránsito por Madrid.

