¿Tiene Estados Unidos previsto actuar en territorio venezolano contra el régimen de Maduro?

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses actúen directamente en territorio venezolano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio evitó referirse a los próximos pasos de la administración Trump en su conflicto con Venezuela, incluida una posible intervención militar.

Sin embargo, Rubio prometió que Washington enfrentará cualquier amenaza a sus intereses y seguridad nacional.

La declaración de Rubio llega un día después de que Washington confirmara un ataque que hundió una embarcación presuntamente cargada de drogas y operada por miembros del Tren de Aragua, que habría partido desde territorio venezolano.

"La principal obligación del presidente es preservar el interés nacional y la seguridad de nuestro pueblo. No conozco a ningún presidente que se tome esto tan en serio como el actual, el presidente Trump. Pero no voy a especular sobre lo que podría ocurrir más adelante", subrayó.

No obstante, el jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que su país enfrentará a los cárteles de la droga "dondequiera que se encuentren y dondequiera que estén operando en contra de los intereses de Estados Unidos".

El "ataque letal"

El martes, fuerzas del país norteamericano atacaron una lancha rápida, acción en la que murieron 11 "narcoterroristas" de una banda que, según el presidente Trump, estaba controlada por el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

El gobierno estadounidense difundió en redes sociales un video en el que se observa una lancha rápida con varias personas a bordo, segundos antes de ser atacada y envuelta en llamas.

"Las fuerzas estadounidenses dispararon contra una embarcación (...) que transportaba grandes cantidades de drogas", afirmó Trump en la Casa Blanca. "Así que la eliminamos", agregó.

Rubio señaló en su cuenta de X que "el ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal (...) contra una embarcación narcotraficante que había partido de Venezuela y que era operada por una organización designada como narcoterrorista".

Trump, por su parte, agregó en Truth Social que el ataque ocurrió mientras los traficantes, presuntamente vinculados al grupo delictivo venezolano Tren de Aragua, se encontraban en aguas internacionales.

"El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción", aseguró. "Que esto sirva de advertencia a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!", advirtió.