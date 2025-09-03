El cónsul de Estados Unidos en el país comparte experiencia turística en la provincia Espaillat

El cónsul general de Estados Unidos en la República Dominicana, William Swaney, habla con la prensa el miércoles 27 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/NEAL PÉREZ )

El cónsul general de Estados Unidos en la República Dominicana, William Swaney, expresó este martes su entusiasmo por redescubrir el país tras realizar una visita a Jamao al Norte, en la provincia Espaillat, a bordo de su motocicleta.

En una publicación compartida en redes sociales, Swaney, quien se integra a la misión diplomática por tercera vez, relató que el recorrido incluyó un paso por Moca, donde degustó un mofongo y conoció la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, antes de ascender a la Cordillera Septentrional, desde donde pudo apreciar la vista del Cibao.

En un video de bienvenida publicado la semana pasada, el diplomático aseguró estar contento de regresar a la República Dominicana y continuar explorando el territorio nacional sobre "dos ruedas", al referirse a una de sus pasiones: la conducción de motocicletas.

Durante su trayecto por el norte del país, Swaney relató que tuvo un contratiempo al pincharse una goma, pero indicó que la ayuda de un taller improvisado (popularmente conocido como gomero en República Dominicana) le permitió continuar su viaje sin mayores complicaciones.

El destino final fue "El Chorro", un popular espacio natural donde Swaney disfrutó de las aguas del río, compartió con jóvenes que se lanzaban desde las rocas y probó plátanos acompañados de bebidas típicas.

La publicación fue acompañada por varias imágenes, incluida la del gomero cuando revisaba la llanta pinchada de la motocicleta del diplomático, una vista del restaurante donde degustó el mofongo, así como el hermoso paisaje que se extiende frente al Caffeto, un restaurante ubicado en la carretera Moca-Jamao.

¡Hola a todos! Soy William Swaney, cónsul general de esta embajada. Es un gran placer estar de vuelta a RD y desde ya haber tenido la oportunidad de ir a Jamao al Norte en moto. Nuestra ruta fue por Moca donde comimos un rico mofongo y pasamos la famosa catedral. Luego... pic.twitter.com/a1ugSgrmYa — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) September 3, 2025

Llegada de Swaney

El pasado 26 de agosto, la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana anunció el regreso de Swaney como cónsul general de la misión diplomática, en sustitución de Greg Segas, quien había asumido el cargo en septiembre de 2022.

La primera asignación de Swaney en la República Dominicana fue en 1997 como vicecónsul, y entre 2019 y 2022 se desempeñó como cónsul general.

Swaney es miembro de carrera del Servicio Exterior de Estados Unidos, con casi treinta años de experiencia en misiones nacionales e internacionales.