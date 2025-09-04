Espaillat honra a los Harlem Hellfighters, que combatieron 191 días en la Primera Guerra Mundial

El Congreso de Estados Unidos otorgó la Medalla de Oro del Congreso al 369 Regimiento de Infantería, conocido como los Harlem Hellfighters, en reconocimiento a su servicio durante la Primera Guerra Mundial, una iniciativa impulsada por el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, quien representa a Harlem en Washington.

La unidad, compuesta principalmente por soldados afroamericanos de Nueva York, estuvo en combate continuo en el Frente Occidental durante 191 días, más que cualquier otra unidad estadounidense en la contienda. Su actuación fue reconocida en su momento por Francia, cuyo gobierno otorgó la Croix de Guerre (Cruz de Guerra) a varios de sus integrantes.

El reconocimiento se formalizó a través de la Ley de la Medalla de Oro del Congreso para los Harlem Hellfighters (H.R. 3642), presentada por los congresistas Adriano Espaillat (NY), Tom Suozzi (NY) y Joyce Beatty (OH), con apoyo bipartidista en ambas cámaras.

Legado del regimiento

Durante la ceremonia en el Capitolio, legisladores destacaron el legado del regimiento, subrayando tanto su contribución militar en el extranjero como las dificultades que enfrentaron por la discriminación racial en su país.

"Nos unimos para honrar el servicio heroico y desinteresado de los Harlem Hellfighters con la Medalla de Oro del Congreso", dijo Espaillat. "Honramos a las familias y el legado de estos patriotas que lo dieron todo en la lucha incansable de Estados Unidos por la libertad global. Perseveraron incluso al enfrentarse al racismo y la discriminación aquí en casa".

En una nota de prensa, Espaillat expresó su entusiasmo por haber trabajado con Suozzi, la congresista Beatty y los senadores Gillibrand y Schumer "para hacer posible este día y garantizar que los patriotas más venerados de nuestro país finalmente reciban el reconocimiento que les corresponde y su lugar en la historia de Estados Unidos".

"Los Harlem Hellfighters lo dieron todo por Estados Unidos a pesar de las circunstancias extremas y la intensa discriminación. Esta medalla es un esfuerzo para reconocer su sacrificio, su valentía y su servicio, y para decirles ´gracias´", dijo el congresista Suozzi.

"Este momento va más allá de las medallas. Se trata de la verdad", dijo la congresista Beatty. "Los Harlem Hellfighters fueron más que soldados. Fueron símbolos de coraje y patriotismo inquebrantables, defendiendo a unos Estados Unidos que los discriminaban. Esta Medalla de Oro preservará para siempre su historia, su sacrificio y su lugar en nuestra historia.

La Medalla de Oro del Congreso es el máximo honor civil otorgado por el Legislativo estadounidense y se concede a individuos o grupos cuyas contribuciones han tenido un impacto significativo en la historia y la cultura del país.