Crecen las tensiones entre EE. UU. y Venezuela tras incidentes militares y acusaciones políticas

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela escalaron este jueves después de que el Departamento de Defensa denunciara que dos aeronaves militares del régimen de Nicolás Maduro volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales, en lo que calificó como una "maniobra altamente provocativa" destinada a interferir con operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo. Washington advirtió con firmeza al gobierno venezolano que no intente obstruir ni entorpecer esas misiones, al tiempo que volvió a calificar al país caribeño como un "cartel" en manos del chavismo.

En paralelo, el senador republicano Marco Rubio intensificó las acusaciones contra Maduro al asegurar que "no es el presidente de Venezuela" y que su régimen "no es un gobierno legítimo". Rubio lo señaló además como jefe del llamado Cartel de Los Soles, una presunta red de narcotráfico vinculada a altos mandos militares, y recordó que el mandatario venezolano enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos bajo cargos de conspiración para introducir drogas en territorio norteamericano.

Los pronunciamientos, casi simultáneos, reflejan el endurecimiento del discurso estadounidense frente a Caracas y anticipan un escenario de mayor confrontación diplomática y militar en el Caribe. Mientras tanto, Venezuela guarda silencio oficial ante las advertencias, pero en el pasado ha acusado a Washington de "fabricar" pretextos para justificar sanciones e injerencias en su soberanía.