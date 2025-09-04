EE. UU. califica de "provocación" vuelo de aviones venezolanos cerca de buque estadounidense

El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó la noche del jueves que dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales, en un "movimiento altamente provocador", y advirtió a Caracas contra una mayor escalada.

De acuerdo al comunicado emitido por la entidad estadounidense publicado en X, ese movimiento es "altamente provocativo", y asegura que fue diseñado "para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo".

Advertencia

"Se le aconseja firmemente al cártel que dirige Venezuela que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos", afirmó.