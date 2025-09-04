El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó el miércoles por la noche a Ecuador, donde se espera que ofrezca reforzar la cooperación en seguridad para frenar la violencia de las bandas criminales.

Rubio se reunirá a puerta cerrada el jueves con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, uno de sus mayores aliados en la región, que al igual que su homólogo estadounidense Donald Trump ha tratado de ampliar las operaciones del ejército para enfrentar a las organizaciones narco.

El funcionario arribó a Ecuador por primera vez en calidad de jefe de la diplomacia estadounidense, luego de una breve estadía en México. Aterrizó en el aeropuerto de Quito y fue recibido por la canciller Gabriela Sommerfeld y el embajador ecuatoriano en Washington, Pablo Zambrano, constató la AFP.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/edit-0000193721still1461-7e44184f.jpg El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (AFP)

- Cooperación estratégica -

Sommerfeld anticipó que la agenda de Ecuador con Estados Unidos, su principal socio comercial, se basa en la seguridad, la migración ilegal y aspectos de negocios y cooperación en diversas áreas.

"Luchamos contra la migración irregular (hacia Estados Unidos), que lo único que hace es que los ecuatorianos en situación de vulnerabilidad sufran más", dijo la jefa de la diplomacia ecuatoriana.

El miércoles, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anticipó nuevos "acuerdos" con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

Por la nación sudamericana transita un 70% de la producción mundial de cocaína. Casi la mitad de esta va hacia Estados Unidos.

Ecuador sufre la violencia de numerosas bandas ligadas a cárteles internacionales y se convirtió en la nación más peligrosa de Latinoamérica con 39 asesinatos por cada 100,000 habitantes, según Insight Crime.

Desde la llegada al poder de Noboa y Trump, ambos países estrecharon lazos. Ecuador recibe apoyo logístico y de inteligencia de Washington y recientemente restableció la extradición de sus ciudadanos a Estados Unidos.

Además, Noboa planea reformar la Constitución vía consulta popular para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el país.

Según Sommerfeld, "hay (la) posibilidad" de que Washington instale una base en territorio ecuatoriano, como la que tuvo hasta 2009, cuando durante el gobierno del izquierista Rafael Correa terminó un acuerdo que permitía a Estados Unidos realizar operaciones antidrogas desde el puerto pesquero de Manta (oeste).

La visita de Rubio se produce en un momento en que Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en aguas cercanas a Venezuela para interceptar el tráfico de drogas.

El martes, Trump afirmó que el ejército estadounidense había atacado un supuesto barco narcotraficante procedente de Venezuela en aguas internacionales. Once personas murieron en la explosión.