Senado de Texas aprueba ley para limitar el acceso a píldoras abortivas

Píldoras abortivas: Tabletas de mifepristona en una clínica de Planned Parenthood, el jueves 18 de julio de 2024, en Ames, Iowa. ( AP )

El Senado de Texas, de mayoría republicana, aprobó el miércoles un proyecto de ley que autoriza a demandar a cualquier persona que facilite la entrega de la píldora abortiva en este conservador estado estadounidense donde el aborto está duramente prohibido.

El texto, aprobado a finales de agosto por la Cámara de Representantes estatal, debe ser promulgado por el gobernador conservador Greg Abbott para que entre en vigor.

Según el sitio web del Senado de Texas, la nueva norma fue adoptada por 17 legisladores y rechazada por nueve.

Lo que establece la ley

Una vez promulgada, cualquier ciudadano podrá demandar a un posible infractor y reclamar una indemnización de al menos 100,000 dólares.

Si bien no prevé el enjuiciamiento de las mujeres que intenten obtener las píldoras, el proyecto de ley prohíbe su prescripción, fabricación o envío.

Esta legislación marca una nueva victoria para el movimiento antiaborto en Estados Unidos, impulsado por una decisión de la Corte Suprema de 2022 que provocó una drástica reducción del derecho al aborto en numerosos estados del país.

"Se busca proteger al bebé que crece en el vientre de su madre" y "garantizar que las grandes farmacéuticas no puedan enviar pastillas tóxicas a Texas solo para inflar sus ganancias a costa de la vida", escribió el senador republicano Bryan Hughes en X.

Se pretende convertir a los texanos "en cazarrecompensas", lamentó en cambio la senadora demócrata Carol Alvarado, citada por el New York Times.

Al revocar el fallo Roe contra Wade, que garantizaba el aborto a nivel federal, la Corte Suprema convirtió a los estados en la única jurisdicción en este tema.

Desde entonces, una veintena de estados han prohibido o restringido severamente el acceso al aborto.

Texas prohíbe todas las interrupciones de embarazos, incluso en casos de incesto o violación, salvo cuando haya peligro de vida o de discapacidad grave para la madre.

Un médico neoyorquino fue multado recientemente con 100,000 dólares en Texas y enfrenta cargos penales en Luisiana por recetar pastillas abortivas a distancia a pacientes residentes en estos estados del sur.

También en Texas, un hombre demandó a un médico de California en julio pasado, acusándolo de enviar píldoras abortivas a su novia.