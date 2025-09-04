Demócratas llaman "charlatán" e "ignorante" al secretario de Salud de EE. UU. y piden su renuncia

El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., testifica durante una audiencia del Comité de Finanzas del Senado sobre la "Agenda de Salud del Presidente para 2026" en el Capitolio de EE. UU. en Washington, D.C., el 4 de septiembre de 2025. ( AFP )

Los senadores demócratas llamaron "charlatán" e "ignorante" al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., durante un acalorado intercambio en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado este jueves, al tiempo que pidieron su renuncia o que el presidente Donald Trump lo destituya.

"Señor, usted es un charlatán. Eso es lo que es. Usted confunde las enfermedades crónicas con la necesidad de vacunas", le dijo la senadora María Cantwell (D-Washington) sin permitirle responder.

Los demócratas de la Cámara Alta criticaron al titular de Salud de Trump y aseguraron que, desde su cargo, ha sembrado desconfianza en las vacunas, restringido el acceso a las dosis contra la COVID-19 y cancelado millones de dólares en contratos de investigación de vacunas de ARNm.

Cantwell advirtió que la cancelación de estos contratos daría a otros países una ventaja en la lucha contra futuras pandemias y otras enfermedades.

Kennedy Jr., quien en el pasado fue un respetado abogado ambientalista, contraatacó acusando a los senadores demócratas de haber permitido un aumento de enfermedades crónicas en el país y de repetir lo que él calificó como la "visión farmacéutica" sobre la seguridad y eficacia de las vacunas.

En concreto, acusó a la senadora Maggie Hassan de "decir disparates" e "inventarse cosas para asustar a la gente", luego de que ella señalara que muchos padres enfrentan dificultades para conseguir vacunas contra la COVID-19 para sus hijos.

Los ataques continuaron con la intervención del senador Mark Warner, quien lo llamó "ignorante" después de que Kennedy dijera desconocer cuántos estadounidenses habían muerto por COVID-19. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de un millón de personas han fallecido por la enfermedad.

"No creo que nadie lo sepa, porque hubo mucho caos en los datos que salieron de los CDC", respondió Kennedy.

Tuit contra Trump

Durante la audiencia, la senadora Hassan también recordó un tuit de Kennedy sobre la Operación Warp Speed, la iniciativa impulsada por Trump en 2020 para desarrollar vacunas, medicamentos y pruebas contra la COVID-19.

En aquel momento, Kennedy la calificó como una muestra de la "debilidad" del entonces presidente, antes de abandonar su propia candidatura presidencial en 2024 y aliarse con Trump.

Ahora, Kennedy afirmó que la Operación Warp Speed hace a Trump merecedor del Premio Nobel, ya que permitió desarrollar una vacuna contra el virus en ese momento y salvar vidas, aunque aseguró desconocer cuántas.

Además, respaldó afirmaciones de que las vacunas contra la Covid-19 causaban muertes y defendió haber retirado la recomendación de vacunación para niños sanos y mujeres embarazadas. Cuando Hassan lo acusó de hacerlo sin pruebas, Kennedy replicó: "Esto es una locura. Te lo estás inventando".

Pedido de renuncia

Ron Wyden, el demócrata de mayor rango en el Comité de Finanzas del Senado, exigió en la apertura de la sesión que Kennedy prestara juramento, acusándolo de mentir en testimonios escritos anteriores.

"Es de interés del país que Robert Kennedy renuncie, y si no lo hace, Donald Trump debería despedirlo antes de que más personas resulten perjudicadas", tronó Wyden.

La petición fue rechazada por el presidente del comité, el senador republicano Mike Crapo, quien elogió a Kennedy por su enfoque en las enfermedades crónicas, incluida la crisis de la obesidad.