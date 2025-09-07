×
Actualidad

Misión diplomática de RD en México fortalece vínculos con la comunidad en Mérida y Cancún

La delegación viajó en el Tren Maya desde Cancún hasta Mérida

    Expandir imagen
    Misión diplomática de RD en México fortalece vínculos con la comunidad en Mérida y Cancún
    El embajador dominicano en México, Juan Bolívar Díaz, y el cónsul general Juan Roberto Rodríguez Hernández, en su encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac. (FUENTE EXTERNA)

    El Consulado General de la República Dominicana en México, encabezado por el cónsul general Juan Roberto Rodríguez Hernández, desarrolló una agenda de trabajo en las ciudades de Cancún y Mérida, con el compromiso de estar más cerca de la comunidad dominicana residente en el país.

    En Cancún, el consulado sostuvo un encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac, espacio en el que se compartieron experiencias y se abordaron oportunidades de cooperación académica y cultural entre México y la República Dominicana.

    Expandir imagen
    La delegación viajando en el Tren Maya desde Cancún hasta Mérida.
    La delegación viajando en el Tren Maya desde Cancún hasta Mérida. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Durante la visita al Tren Maya.
    Durante la visita al Tren Maya. (FUENTE EXTERNA)

    Posteriormente, la delegación viajó en el Tren Maya desde Cancún hasta Mérida, conociendo de primera mano la experiencia de esta obra emblemática que impulsa conectividad, turismo y desarrollo sostenible en la región.

    Ya en Mérida, el Consulado General llevó a cabo por primera vez un operativo consular, sacando los servicios de las oficinas y llevándolos directamente a la comunidad. Decenas de dominicanos pudieron acceder a trámites y asistencia consular sin tener que trasladarse hasta la capital mexicana.

    El cónsul general destacó que esta agenda de trabajo, realizada con el acompañamiento del embajador dominicano en México, Juan Bolívar Díaz, marca un punto importante en el fortalecimiento de la presencia institucional de la República Dominicana en el país, al integrar iniciativas académicas, comunitarias y de observación de grandes proyectos de infraestructura.

