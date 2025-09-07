Trump es abucheado brevemente por espectadores en la final del US Open de tenis

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió breves abucheos el domingo por espectadores de la final del US Open de tenis entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, constató un periodista de la AFP.

Cuando Alcaraz acababa de ganar el primer set por 6-2, el rostro del mandatario republicano apareció en las pantallas gigantes de la pista central de Nueva York, provocando un concierto de abucheos y algunos aplausos.

Final del torneo

La final de este torneo de Grand Slam, el último de la temporada, arrancó con más de media hora de retraso debido a las medidas de seguridad adicionales para el público que se aplicaron por la visita de Trump.

La final, prevista para comenzar a las 14H00 locales (18H00 GMT), se puso en marcha finalmente a las 14H48 cuando la cancha central de Nueva York estaba ocupada por alrededor de tres cuartas partes del aforo.

En una jornada lluviosa en Nueva York, las medidas de seguridad se reforzaron sensiblemente este domingo respecto a los anteriores 14 días del evento.

