Voces poéticas dominicanas de antología internacional se presentan en Santo Domingo

La escritora dominicana Teonilda Madera y el Centro Mirador Santo Domingo invitan al recital "Voces poéticas dominicanas antologadas en París en Resistir, la luz de la poesía contra el caos del mundo", a celebrarse mañana martes 9 de septiembre de 2025 a las 6:30 p. m., en la Avenida de la Salud.

Durante el evento, nueve de los veinte poetas dominicanos incluidos en la antología internacional Resistir, la luz de la poesía contra el caos del mundo —publicada en julio de este año en París, Francia, por la Editorial Allpamanda— leerán por primera vez en el país los poemas que forman parte de la obra colectiva.

De acuerdo a una nota de prensa, la antología fue dirigida por la escritora ecuatoriana Rocío Durán-Barba. La participación dominicana fue coordinada por Madera, quien reunió una selección de voces poéticas tanto de la diáspora como de residentes en el país, reflejando la variedad del panorama literario nacional.

Los poetas dominicanos

Los poetas incluidos en la obra son: José Acosta, Joel Almonó, Efraím Castillo, Marivell Contreras, Rhina Espaillat, Farah Hallal, María Cristina Mere de Farías, Fausto Leonardo Henríquez, Olga Lara, Teonilda Madera, José Mármol, Juan Matos.

También: Mateo Morrison, Osiris Mosquea, María Farazdel Palitachi, José Alejandro Peña, Sabrina Román, César Sánchez Beras, Yrene Santos y Lisette Vega de Purcell.

El recital busca resaltar la presencia internacional de estas voces dominicanas que, a través de la poesía, expresan reflexiones sobre el mundo actual.