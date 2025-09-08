Adriano Espaillat celebra la designación del Parque Rucker como Sitio Histórico Nacional

El congresista Adriano Espaillat junto a residentes de Harlem celebran designación del Parque Rucker como Sitio Histórico Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat (D-NY-13), en colaboración con la Cámara de Comercio del Gran Harlem, encabezó el domingo un evento para celebrar la designación del Parque Holcombe Rucker como Sitio Conmemorativo Nacional, reconocimiento otorgado por el Congreso de Estados Unidos.

La medida fue posible tras la aprobación de la Ley del Sitio Conmemorativo Nacional del Parque Holcombe Rucker (H.R. 6852), impulsada por Espaillat y respaldada por los senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand.

Con esta designación, la histórica cancha de baloncesto, ubicada en la calle 155 y la Octava Avenida, recibirá beneficios federales para su preservación y uso comunitario.

El proceso legislativo contó además con el apoyo de la Cámara de Comercio del Gran Harlem y líderes comunitarios que promovieron la iniciativa.

Así fue el evento

La jornada conmemorativa inició con un desayuno en el Hotel Harlem Renaissance New York, en reconocimiento a las familias Rucker y Marius, así como a Sandman Simms. Posteriormente, se realizó la ceremonia oficial de dedicación en el Parque Rucker, que incluyó partidos de exhibición entre selecciones juveniles de Nueva York, Boston y Filadelfia.

Espaillat señaló que la designación busca preservar el legado de Holcombe Rucker, figura clave en el desarrollo comunitario y deportivo de Harlem. "Este reconocimiento consagra el impacto histórico del parque y asegura su valor para las generaciones futuras", expresó el legislador.

"Agradezco a mis colegas y a los defensores de la comunidad, especialmente a la Cámara de Comercio del Gran Harlem y a nuestro amigo Lloyd Williams, por su apoyo desde el primer día. Este reconocimiento consagra el legado de Holcombe Rucker para las generaciones futuras".

Por su parte, Voza Rivers, cofundador de Harlem Week, destacó la relevancia cultural del lugar. "Rucker Park no es solo una cancha, es un referente deportivo y cultural de alcance internacional", afirmó, recordando que allí han jugado figuras como Julius "Dr. J" Erving, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar y Kobe Bryant.