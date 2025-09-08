Los clubes Mauricio Báez y Bameso jugarán partido especial en el Prudential Center en Nueva Jersey

Vista panorámica del público que abarrotó la cancha del Club Mauricio Báez en la serie semifinal "B" de la Liga Nacional de Baloncesto. ( FUENTE EXTERNA )

El próximo 20 de septiembre se celebrará El Juego del Respeto, un evento que unirá deporte, música y cultura dominicana en una jornada cargada de identidad, orgullo y conexión con la diáspora. La atracción principal será el partido estelar entre los clubes Mauricio Báez y Bameso.

El encuentro forma parte del Torneo Superior del Distrito Nacional, en una edición especial que se jugará fuera del país. La cita será en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Para narrar, comentar y animar cada momento se ha confirmado la participación de cuatro comunicadores dominicanos que representan lo mejor del talento nacional en medios y deportes:

Hony Estrella y Albert Mena , animadores oficiales, estarán a cargo de la conducción del espectáculo con su energía y carisma.

y , animadores oficiales, estarán a cargo de la conducción del espectáculo con su energía y carisma. César Marchena , narrador oficial del partido, aportará dinamismo y precisión en cada jugada.

, narrador oficial del partido, aportará dinamismo y precisión en cada jugada. Manuel Reyes "Marega", encargado de los comentarios técnicos, brindará análisis y experiencia deportiva.

La jornada contará también con una oferta musical de primer nivel: el dúo Tercer Cielo y, en el medio tiempo, El Lápiz Conciente, Bulova y DJ Adoni, quienes pondrán el ritmo urbano y la energía que los caracteriza.

Objetivo del evento

El evento, organizado por Por Amor al Basket Inc., entidad presidida por Jalexiz Fernández, tiene como objetivo fortalecer los lazos comunitarios y proyectar el talento dominicano en escenarios internacionales.

Las últimas entradas están disponibles a través de los canales oficiales del Prudential Center y de plataformas digitales.