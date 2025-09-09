Cámara de Representantes publica carta de Bill Clinton del "libro de felicitaciones" de Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó otros archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, en los que se incluye un mensaje de felicitación del expresidente Bill Clinton en el "libro de cumpleaños", informa el medio neoyorquino The New York Post.

La carta de Clinton, escrita en 2003 para celebrar los 50 años de Epstein, está incluida en un libro encuadernado en cuero que fue entregado por los herederos del pedófilo después de haber sido citados por el Congreso.

"Es tranquilizador, ¿no?, haber durado tanto tiempo, a través de todos los años de aprendizaje y conocimiento, aventuras y más allá, y también tener tu curiosidad infantil, el impulso de marcar la diferencia y el consuelo de los amigos", escribió Clinton de su puño y letra en la carta que fue agregada al libro de felicitaciones de Epstein.

En los archivos publicados por el comité también se encuentra una presunta carta escrita por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; aunque la Casa Blanca y el propio mandatario han negado en varias ocasiones que la misiva sea de su autoría.

De acuerdo con Daily News, el expresidente Clinton no negó haber escrito la carta cuando fue publicada por el Wall Street Journal en julio.

Los republicanos de la Cámara de Representantes citaron a la pareja Clinton, Bill y Hillary, a testificar en octubre sobre los vínculos que tenían con Epstein.

No estaba al tanto

Clinton afirmó que no estaba al tanto del comportamiento de Epstein ni de las acusaciones sobre el tráfico de mujeres y niñas con fines sexuales.

El exmandatario explicó que solo voló en el jet privado de Epstein un par de veces, pero estrictamente por asuntos de la Fundación Clinton junto con otros funcionarios. Además, negó haber visitado la isla privada en las Islas Vírgenes o su casa en Florida.