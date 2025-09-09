Carta sexual que Trump niega haber escrito a Epstein es publicada por el Congreso de EE. UU.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, publicó este lunes una carta de tono sexualmente sugestivo incluida en un álbum conmemorativo por el 50.º cumpleaños de Jeffrey Epstein, fechado en 2003 y supuestamente firmada por Donald Trump.

El expresidente ha negado categóricamente la autenticidad del documento.

El álbum, que perteneció al financiero con amplias conexiones sociales, incluye los nombres de figuras como el expresidente Bill Clinton y el abogado Alan Dershowitz en la sección de "amigos", además de otras cartas con un lenguaje provocador.

La misiva atribuida a Trump contiene un breve texto rodeado por el dibujo a mano de una mujer curvilínea y lleva lo que aparenta ser su firma.

Trump respondió con firmeza. Negó haber escrito la carta o realizado el dibujo y anunció una demanda de 10,000 millones de dólares contra The Wall Street Journal, medio que previamente informó sobre el documento.

"Está muy claro que el presidente Trump no dibujó esa imagen ni la firmó", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado en X. El subjefe de gabinete, Taylor Budowich, compartió comparaciones de la firma de Trump y afirmó: "No es su firma".

Al ser consultados, varios congresistas republicanos minimizaron la relevancia de la carta. "No prueba nada.

Tener una tarjeta de cumpleaños de Trump no ayuda a los sobrevivientes ni a las víctimas", dijo el representante Thomas Massie, quien impulsa junto a otros legisladores un proyecto para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein.

La publicación de la carta se produce en un contexto de creciente presión bipartidista para desclasificar los registros relacionados con Epstein y su exasociada Ghislaine Maxwell.

Disputa

El magnate, acusado de pagar a menores por masajes y abusar de ellas, alcanzó en 2008 un controvertido acuerdo con fiscales federales en Florida que redujo significativamente su condena. Maxwell, en cambio, fue sentenciada por atraer adolescentes para ser explotadas sexualmente.

La difusión del documento también reaviva el escrutinio sobre la antigua amistad de Trump con Epstein, vínculo que, según el expresidente, terminó hace dos décadas tras una disputa en Mar-a-Lago.

Trump ha dicho que cortó relación porque Epstein "robó" a mujeres jóvenes que trabajaban en su resort, entre ellas Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del caso.

En paralelo, el Comité de Supervisión ha solicitado a los herederos de Epstein una serie de documentos adicionales, incluidos su testamento, acuerdos judiciales, libros de contactos y registros financieros.

En agosto, el Departamento de Justicia comenzó a entregar archivos de la investigación de tráfico sexual al comité, que busca dar respuesta a años de especulación y teorías en torno al caso.