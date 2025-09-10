El comentarista Charlie Kirk en estado crítico tras tiroteo en universidad de Utah; hay un detenido

Fotografía de archivo del 26 de julio de 2024 del comentarista y activista conservador Charlie Kirk durante un evento en West Palm Beach (Estados Unidos). ( FUENTE EXTERNA )

El comentarista político y cofundador de la organización conservadora Turning Point USA (TPUSA, en inglés), Charlie Kirk, se encuentra en estado crítico después de recibir un disparo en el cuello, según dijo un funcionario policial de Utah a la agencia de noticias The Associated Press.

Kirk está recibiendo atención médica en el Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, donde tuvo lugar el ataque mientras el activista político participaba en un debate organizado por su agrupación en la Utah Valley University (UVU) la tarde de este miércoles.

La universidad confirmó que un sospechoso fue detenido, aunque no ha ofrecido detalles sobre su identidad ni sobre los motivos del ataque.

"La policía está investigando el caso y el sospechoso se encuentra detenido", reza la alerta emitida por la institución.

"Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido", decía una alerta emitida para estudiantes, según el medio local Deseret News.

El evento en el que participaba Kirk había generado controversia en el campus. Una petición en línea que pedía a los administradores prohibir su comparecencia había reunido cerca de mil firmas. No obstante, la institución defendió la realización del debate, citando el derecho a la libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda, dijo AP.

Kirk fundó Turning Point USA en 2012, cuando tenía apenas 18 años. Desde entonces, se consolidó como una de las voces más influyentes del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos y como un habitual comentarista en cadenas de televisión por cable, donde respaldó a Trump y se involucró en debates de las llamadas "guerras culturales".

Las autoridades señalaron que todavía trabajan en la reconstrucción de los hechos y en la recopilación de información precisa sobre lo sucedido.

FBI en el campus

Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) se encuentran desplegados en el campus donde el comentarista político fue herido de bala, según informó en X este miércoles la fiscal general, Pam Bondi.

"Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados", escribió el director del FBI, Kash Patel.

El suceso ocurrió frente a unas dos mil personas presentes, según el excongresita Jason Chaffetz, que estaba en el evento.

"La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo", declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

Trump pidió una oración por su aliado político, tras conocer la noticia. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

También el vicepresidente JD Vance pidió oraciones para Kirk, a quien definió como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven".

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña el año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del presidente.