La Embajada Dominicana en México fortalece vínculos con Cancún y Mérida

El embajador Juan Bolívar Díaz Santana y el dónsul general Roberto Rodríguez, acompañados por la cónsul honoraria en Cancún, Dinangeli Acosta, el primer secretario Samuel Esteban, la vicecónsul Caridad Hernández y el vicecónsul Runnier Valdez. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada y el Consulado General de la República Dominicana en México desarrollaron una agenda oficial en Cancún y Mérida que combinó diplomacia cultural, encuentros comunitarios y gestiones consulares, reafirmando el compromiso con la diáspora dominicana y el fortalecimiento de los lazos con autoridades mexicanas.

El embajador Juan Bolívar Díaz Santana y el cónsul general Roberto Rodríguez, encabezaron una serie de actividades que consolidaron la presencia dominicana en la región. Fueron acompañados por la cónsul honoraria en Cancún, Dinangeli Acosta, el primer secretario Samuel Esteban, la vicecónsul Caridad Hernández y el vicecónsul Runnier Valdez.

Uno de los momentos más relevantes fue la visita de cortesía a la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón, donde se reafirmaron los lazos de hermandad entre la República Dominicana y la capital yucateca.

Durante el encuentro, informa una nota de prensa, se abordaron futuros intercambios culturales y de cooperación, resaltando la voluntad común de impulsar proyectos bilaterales que fortalezcan el vínculo entre ambas comunidades.

Delegación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/embajada-1-d32c23f1.jpg El embajador Juan Bolívar Díaz y la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón.

La alcaldesa estuvo acompañada por el secretario de Participación y Atención Ciudadana, Carlos Manuel Carrillo Paredes; la directora de Justicia Social, Flora Zapata; y el director de Comunicaciones, Juan Manuel Arrigunaga. De parte de la misión dominicana asistieron también miembros de la comunidad, como la familia Glass, residentes en Mérida.

En Cancún, la delegación sostuvo un encuentro con estudiantes en la Universidad Anáhuac con la que se firmó un convenio para otorgar becas a estudiantes dominicanos , también se realizó un operativo consular, además de un almuerzo con la rectora Yoani Paola Rodríguez Villegas para profundizar en los lazos académicos.

La comunidad también compartió un emotivo encuentro en la residencia de la dominicana Maricarmen Arias, donde se reconoció a ella y a Cinthia Rodríguez por su apoyo a la diáspora.

En Mérida, además del operativo consular en el hotel El Conquistador, el embajador Díaz se reunió con una comisión del Gobierno de Yucatán encabezada por la secretaria de Cultura y las Artes, Patricia Martín Briceño y el secretario de Turismo, Darío Flota Ocampo.

Ellos expresaron su interés en desarrollar proyectos de intercambio cultural y turístico con la República Dominicana.

La delegación se trasladó entre ambas ciudades a bordo del Tren Maya, en un gesto de integración regional cortesía de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Gobierno de Mérida.

Con esta agenda oficial, la misión diplomática reafirmó que la República Dominicana acompaña de cerca a su diáspora y abre nuevos caminos de cooperación cultural, académica y turística con México, fortaleciendo los lazos de hermandad entre ambas naciones.