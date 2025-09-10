EE. UU. reanudará la próxima semana citas para renovar visas de paseo, pero con largas esperas

El cónsul general de Estados Unidos en la República Dominicana, William Swaney, habla con la prensa el miércoles 27 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana espera reanudar, tan pronto como la próxima semana, las citas para la renovación de visas de paseo, luego de haber sido suspendidas por reajustes en los procesos internos. La información fue ofrecida este miércoles por William Swaney, cónsul de EE. UU. en el país.

Antes de la suspensión de las citas, las fechas disponibles para renovaciones y nuevas solicitudes de visa se encontraban programadas para mayo y junio de 2026. Con la reanudación, los tiempos de espera podrían extenderse aún más, aunque la embajada aseguró que ha incorporado nuevos cónsules para agilizar el proceso.

Swaney explicó que la suspensión del proceso de solicitud de citas se produjo en medio de la implementación de una nueva normativa que obliga a los niños a asistir de manera presencial junto a sus padres al momento de solicitar un visado, eliminando así la exención de entrevistas que estaba vigente desde 2014 y que, de manera parcial, se aplicaba desde 2011.

El Interview Waiver Program (Programa de Exención de Entrevista) entró en vigencia formalmente durante la administración de Barack Obama y permitía que los menores de 14 años, cuyos padres tuvieran un visado vigente a EE. UU., quedaran exentos de asistir a una cita presencial.

El programa también se extendía a personas mayores de 79 años, hasta que en agosto de 2025 el Departamento de Estado anunció su eliminación.

"Por fines de organización interna, porque tenemos que implementarlo a nivel mundial y es muy complicado este cambio, sobre todo en países como México donde hay mucha, mucha gente que estará afectada en varias categorías de visa, hemos parado, pero estamos en punto de implementar esta política", dijo Swaney, sin especificar una fecha de inicio.

"Mientras tanto, lo preocupante para mucha gente es que no hay citas para renovación disponible. Ya tenemos programado en el VAC, el Centro de Asistencia a Clientes, hasta la primera semana de octubre y vamos a seguir abriendo pronto. Probablemente la semana que entra vamos a seguir abriendo nuevas citas", continuó el cónsul.

Renovación presencial

En cuanto a la suspensión de las citas para renovación, Swaney detalló que quienes deseen adelantar su proceso pueden solicitar una cita para una entrevista presencial con un cónsul. Este mecanismo solo está disponible para quienes tienen citas médicas en Estados Unidos o algún proceso de emergencia que les obligue a viajar.

"Si tiene viaje programado en septiembre u octubre, lo que se puede hacer es hacer cita normal con entrevista y pedir una antelación para su viaje", señaló.

Para quienes ya tienen citas programadas, el proceso continuará de manera regular.

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.