El comentarista Charlie Kirk, aliado de Trump, muere tras sufrir un disparo en universidad de Utah

Fotografía de archivo del 26 de julio de 2024 del comentarista y activista conservador Charlie Kirk durante un evento en West Palm Beach (Estados Unidos). ( EFE )

El comentarista político y cofundador de la organización conservadora Turning Point USA (TPUSA, en inglés), Charlie Kirk, murió la tarde de este miércoles después de recibir un disparo en el cuello durante un debate organizado por su agrupación en la Utah Valley University (UVU).

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", confirmó el presidente Donald Trump en la plataforma Truth Social.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña el año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del presidente.

"Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", agregó Trump.

Según videos difundidos en redes sociales, Kirk sufrió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley (UVU) frente a centernares de personas.

Aunque la universidad informó en un principio que una persona había sido arrestada, el periódico The New York Times detalló que la persona detenida no es el autor del disparo.

El activista fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Oren.

Tanto Trump como Real America's Voice, un canal de televisión en el que trabajaba Kirk, confirmaron su fallecimiento.

Perfil de Kirk

Nacido en octubre de 1993 en Illinois, casado y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista solía participar en debates universitarios en el que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

Tras conocerse la noticia del tiroteo, las principales figuras del Partido Republicano pidieron orar por él, mientras que desde el Partido Demócrata condenaron la violencia política en todas sus formas.