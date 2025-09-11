Así es el rifle de cerrojo, el arma con el que asesinaron al activista Charlie Kirk

El rifle de cerrojo, arma usada para asesinar al activista Charlie Kirk. ( FUENTE EXTERNA )

El FBI confirmó este jueves que ha recuperado el rifle con el que habría sido asesinado el activista Charlie Kirk durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Se trata de un rifle de cerrojo (bolt-action rifle), un arma larga de repetición que se acciona manualmente mediante un cerrojo metálico con manija lateral. Para recargar, el tirador debe mover la palanca hacia arriba y atrás para extraer el casquillo disparado, y luego hacia adelante y abajo para introducir un nuevo cartucho en la recámara.

Este tipo de rifles son muy valorados por francotiradores, cazadores y tiradores deportivos porque el mecanismo de cerrojo ofrece un cierre sólido y estable de la recámara, lo que reduce vibraciones y aumenta la precisión.

Además, al no depender de sistemas semiautomáticos o automáticos, tienen menos piezas móviles y resultan más fiables incluso en condiciones adversas como frío, polvo o humedad.

El agente especial Robert Bohls, de la oficina del FBI en Salt Lake City, informó en rueda de prensa que el arma fue hallada en una zona boscosa cercana al campus universitario.

Las autoridades creen que por allí huyó el atacante tras saltar desde la azotea donde habría efectuado el disparo, un ataque que ha conmocionado a la sociedad estadounidense y que alimenta el temor a una escalada de violencia política en el país.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, explicó que la hipótesis principal es que el sospechoso llegó al campus poco antes del mediodía y utilizó una escalera para subir a la azotea.

"Confiamos en nuestra capacidad para localizar a ese individuo", dijo Mason, al precisar que las cámaras de seguridad muestran al tirador, aunque con el rostro cubierto.

Más datos sobre el arma

Cadencia de fuego: a diferencia de los rifles semiautomáticos o automáticos, el tirador debe accionar manualmente el cerrojo tras cada disparo. Esto reduce la velocidad, pero aumenta el control y la precisión.

Capacidad: suelen cargar entre 3 y 10 cartuchos, ya sea en un cargador interno o en uno extraíble.

Usos habituales

Caza mayor y menor

Competencias de tiro de precisión (long-range shooting)

Empleo por militares y policías en funciones de francotirador

Variedad de calibres

Se fabrican en múltiples calibres, desde cartuchos ligeros como el .22 LR hasta de largo alcance como el .308 Winchester, .30-06 Springfield o .338 Lapua Magnum.