Inposdom levanta suspensión de envíos a EE. UU. para paquetes con valor inferior a 100 dólares

El Instituto Postal Dominicano (Inposdom) informó este jueves la reanudación escalonada de los envíos hacia Estados Unidos. La decisión se produce una semana después de que la institución confirmara la suspensión total de la paquetería hacia ese país debido a la eliminación por la Administración Trump de la exención arancelaria para mercancías con un valor inferior a los 800 dólares.

En una nota de prensa, Inposdom explicó que el levantamiento de la suspensión se decidió tras varias mesas técnicas de trabajo con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y se implementará por fases. La primera permitirá el envío de correspondencia postal y regalos con un valor declarado que no supere los 100 dólares estadounidenses.

Las negociaciones continúan en torno al marco regulatorio y a los procedimientos de aplicación de los aranceles para artículos y mercancías que superen dicho monto, en coordinación con las autoridades competentes y bajo los lineamientos internacionales de comercio y transporte postal, precisó la entidad.

El Inposdom exhortó a los usuarios a declarar de manera transparente y precisa el contenido y el valor real de los envíos, con el fin de evitar devoluciones, retenciones o procesos de fiscalización adicionales.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación institucional, donde se ofrecerán actualizaciones periódicas sobre este proceso.

La decisión de EE. UU.

República Dominicana fue uno de los más de 20 países que suspendieron sus servicios postales salientes hacia Estados Unidos después de que Washington anunciara el pasado 29 de agosto el fin de las exenciones arancelarias a la gran mayoría de pequeños paquetes que entran al país norteamericano.

La norma derogada permitía que paquetes con valor menor a 800 dólares entraran libres de impuestos al país norteamericano.

El presidente republicano Donald Trump decidió por un decreto firmado el 30 de julio que las exenciones se eliminarán con la intención de "poner fin a una falla catastrófica utilizada, entre otros, para evitar aranceles y enviar opioides sintéticos así como otros productos peligrosos".

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), estos pequeños paquetes contendrían el 98 % de los narcóticos, el 97 % de las falsificaciones y el 70 % de los productos peligrosos para la salud que fueron incautados durante 2024,

La exportación postal en cifras

Durante el primer semestre de 2025, el Inposdom registró más de 500,000 envíos internacionales, movilizando alrededor de 2.75 millones de artículos y un volumen superior a 246 toneladas métricas, cifras consideradas récord por la entidad.

Los principales destinos fueron Estados Unidos, Japón, Chile, Canadá y Sri Lanka, consolidando la capacidad del país en materia de conectividad postal y comercial.

Entre los servicios más utilizados por la ciudadanía destacan las encomiendas postales para emprendedores y pymes, el correo nacional e internacional, la mensajería exprés y los giros postales nacionales e internacionales.