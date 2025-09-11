Nadine Menéndez llora al ser sentenciada a 4.5 años de prisión y su expareja se burla de ella

Nadine Menéndez a su salida del tribunal. A la izquierda, su expareja, quien fue visto con un t-shirt como la palabra Karma. ( FUENTE EXTERNA )

Nadine Menéndez, esposa del exsenador demócrata Bob Menéndez, fue sentenciada este jueves a cuatro años y medio de prisión por su participación en la trama de corrupción que compartió con su esposo.

El ex novio de Menéndez, Steve Rogovic, fue visto vistiendo una camiseta que decía "KARMA" después de la sentencia.

Durante la lectura de la condena en el tribunal federal de Manhattan, la mujer rompió a llorar y se presentó como víctima de las manipulaciones de su pareja.

"Puse mi vida en sus manos y él me manejó como a una marioneta", dijo entre sollozos, pidiendo perdón al juez Sidney Stein. "Me quitaron la venda de los ojos. Ahora sé que no es mi salvación, no es el hombre que creía que era".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/nadine-d3c7f794.png

Sin embargo, el juez rechazó sus alegatos de inocencia. "Siempre tuviste un propósito", le recordó Stein al dictar la sentencia, más leve que los siete años solicitados por la fiscalía debido a su lucha contra un cáncer de mama y otros factores atenuantes.

Nadine, de 58 años, fue hallada culpable en abril por servir como intermediaria entre su esposo y empresarios que canalizaban sobornos de gobiernos extranjeros, incluyendo dinero en efectivo, lingotes de oro y un descapotable de lujo.

Condena de Menéndez

Bob Menéndez, que presidió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se valió de su posición para favorecer a estos empresarios y gobiernos, como presionar para liberar 300 millones de dólares en ayuda militar a Egipto.

Actualmente, Bob Menéndez cumple 11 años de prisión tras ser declarado culpable de soborno, extorsión y actuar como agente extranjero. La sentencia de Nadine marca el cierre judicial para ambos en uno de los escándalos de corrupción política más resonantes de Estados Unidos.