Nadine Menéndez culpa a su esposo Bob Menéndez al ser condenada a cuatro años y medio de prisión

Nadine Menéndez llora a su salida del tribunal. ( FUENTE EXTERNA )

Nadine Menéndez, esposa del exsenador demócrata Bob Menéndez, fue sentenciada este jueves a cuatro años y medio de cárcel por su participación en la trama de sobornos que involucró a gobiernos extranjeros y empresarios de Nueva Jersey.

Entre lágrimas, se presentó como víctima de su marido, a quien señaló como responsable de haberla arrastrado a los delitos.

"Me dejé engañar por su poder y posición. Me sentía obligada a hacer lo que él quería", declaró ante el tribunal federal de Nueva York, donde pidió clemencia antes de escuchar su condena.

Según la prensa local, insistió en que nunca habría imaginado que alguien de la talla de su esposo la pondría en esa situación.

El juez Sidney H. Stein consideró atenuantes en su caso su infancia difícil en el Líbano, una historia de relaciones tóxicas y su actual lucha contra un cáncer de mama de grado 3.

Aunque la Fiscalía había solicitado al menos siete años de prisión y el Departamento de Libertad Condicional recomendó ocho, el magistrado redujo la pena a cuatro años y medio.

Los fiscales, sin embargo, destacaron que Nadine Menéndez jugó un papel clave como enlace entre su esposo y tres empresarios de Nueva Jersey, quienes facilitaron la entrega de sobornos que incluían efectivo, lingotes de oro y un vehículo de lujo.

Bob Menéndez

La sentencia llega después de que Bob Menéndez, de 71 años, fuera condenado a 11 años de cárcel por aceptar favores millonarios de Egipto y Catar a cambio de influencias políticas mientras era senador y presidía el Comité de Relaciones Exteriores.

En un allanamiento realizado en 2022 en su residencia familiar, el FBI encontró un descapotable, trece lingotes de oro y medio millón de dólares en efectivo escondidos en la vivienda.

Con la condena de Nadine, ambos esposos quedan tras las rejas por una de las tramas de corrupción más sonadas de la política estadounidense reciente.

