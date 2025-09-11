×
Narcotráfico
Tres dominicanos son extraditados a Estados Unidos por narcotráfico y homicidio

Los extraditados son Ricardo Cruz Ortiz, Yenssy Darines Cruz Ortiz y Andrés Ramírez y/o Luis Ernesto Pérez Dipegal

    Tres dominicanos son extraditados a Estados Unidos por narcotráfico y homicidio
    Uno de los dominicanos extraditados a Estados Unidos por narcotráfico y homicidio. (FUENTE EXTERNA)

    Tres ciudadanos dominicanos fueron extraditados hacia Estados Unidos para responder ante la justicia de Nueva York por acusaciones relacionadas con narcotráfico y homicidio.

    Los extraditados son Ricardo Cruz Ortiz, Yenssy Darines Cruz Ortiz y Andrés Ramírez y/o Luis Ernesto Pérez Dipegal, quienes fueron arrestados en julio de este año durante operativos de búsqueda y captura realizados en la provincia Valverde y en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

    Ricardo y Darines Cruz Ortiz son señalados en un Tribunal Supremo, (Tribunal Especial de Estupefacientes), por venta criminal de una sustancia controlada en segundo grado, en violación a la ley penal de Nueva York. 

    En tanto que Ramírez y/o Pérez Dipegal es requerido por un Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, acusado de tentativa para cometer homicidio en segundo grado, agresión en primer grado y posesión delictiva de un arma de fuego en segundo grado, entre otros cargos.

    Los extraditados son Ricardo Cruz Ortiz, Yenssy Darines Cruz Ortiz y Andrés Ramírez y/o Luis Ernesto Pérez Dipegal.

    El traslado

    Los tres fueron trasladados por equipos tácticos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde, bajo custodia de oficiales estadounidenses, abordaron un vuelo comercial con destino a esa nación.

    La extradición fue posible gracias a la coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR), la DNCD y los Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals). 

    • El proceso fue autorizado mediante los decretos presidenciales 462-25, 464-25 y 465-25.

    De acuerdo con un comunicado de prensa de la DNCD, la República Dominicana ha fortalecido la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el delito transnacional, ampliando las operaciones de captura de fugitivos reclamados por la justicia de Estados Unidos y otros países.

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.