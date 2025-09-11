Nuevos videos difundidos en redes sociales y testimonios de periodistas presentes se han convertido en piezas clave en la investigación del asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y aliado cercano de Donald Trump, ocurrido el miércoles 10 de septiembre durante un acto en Utah Valley University (UVU).

Kirk, director de Turning Point USA y con apenas 31 años, recibió un disparo en el cuello mientras respondía preguntas en un foro estudiantil. El ataque provocó escenas de pánico entre decenas de asistentes, que corrieron o se lanzaron al suelo en busca de refugio.

Videos y testimonios

Según publicó el investigador Blake Spendley en la cuenta @OSINTTechnical, dos grabaciones parecen mostrar a una figura en la azotea del Losee Center, un edificio universitario de más de 4,700 metros cuadrados. Una de las imágenes mostraría al presunto tirador corriendo tras el disparo.

Aunque las autoridades no han confirmado la autenticidad de los videos, la ubicación coincide con la primera versión policial, que señaló que el disparo se hizo desde unos 200 metros de distancia.

Testigos como la periodista Emma Pitts (Deseret News) relataron que Kirk fue alcanzado en pleno turno de preguntas, mientras que la reportera Eva Terry describió haber visto a un hombre mayor, con apariencia de obrero, en el área del ataque.

Operativo y arresto

Inicialmente, la vocera de UVU, Ellen Treanor, indicó que un sospechoso estuvo bajo custodia, pero fue liberado por falta de pruebas. Horas más tarde, el director del FBI, Kash Patel, anunció que el organismo detuvo al presunto responsable del asesinato de Kirk, agradeciendo la colaboración de autoridades locales y estatales en Utah.

Reacciones políticas

El impacto del crimen fue inmediato. Donald Trump reaccionó en Truth Social calificando a Kirk como "El Gran, y hasta Legendario, Charlie Kirk", y ordenó que la bandera nacional ondee a media asta hasta el 14 de septiembre.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que se trató de un "asesinato político", al calificarlo como un día sombrío para el estado y la nación.

Dentro de Turning Point USA, el movimiento que Kirk fundó en 2012, la conmoción derivó en la suspensión de actividades. En un correo interno, el director de operaciones Justin Streiff escribió: "Con el corazón destrozado anunciamos que Charlie ha ido a su recompensa eterna con Jesucristo en el cielo".

El futuro de un movimiento en shock

La muerte de Kirk, ocurrida en el marco de su gira American Comeback Tour, deja en suspenso al principal movimiento juvenil conservador de EE. UU. y plantea dudas sobre su rumbo inmediato.

La investigación del FBI y las autoridades locales sigue en curso, mientras crece la presión política y mediática para esclarecer un crimen que expone nuevamente los problemas de seguridad en los campus universitarios.