Cinco policías testifican hoy en juicio a hombre acusado de intentar asesinar a Trump en Florida

Ryan Routh, presunto autor del segundo intento de asesinato a Trump, ofrece ser rehén de Hamás en extraña carta desde prisión. ( FUENTE EXTERNA )

El jueves comenzaron los testimonios en el juicio de Ryan Routh, el hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump el año pasado en su campo de golf de Florida. Routh podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable.

El juicio comenzó ante un gran jurado este jueves. Luego de tres días de selección de jurados, el proceso entró en su fase principal.

Para este viernes, los miembros del jurado escucharán el testimonio de cinco testigos policiales, según recoge la cadena de noticias ABC.

En una situación inusual, Ryan Routh, de 59 años, se está representando a sí mismo en el juicio en Fort Pierce, Florida, que se prevé dure entre dos y cuatro semanas.

El residente de Hawái, quien no tiene formación legal, está acusado de intento de asesinato, agresión a un oficial federal y delitos relacionados con armas de fuego.

Pocos minutos después de su declaración de apertura, la jueza Aileen Cannon le interrumpió mientras hablaba de la historia de la humanidad y conflictos alrededor del mundo, según la prensa estadounidense.

Poco después, la jueza determinó que los alegatos de apertura estaban terminados y pidió a la fiscalía presentar su primer testigo.

El jueves testificaron el agente del Servicio Secreto que se enfrentó a un Routh armado en el campo de golf antes de que Routh huyera, y a un testigo que identificó a Routh ante la policía.

El hecho

Routh fue arrestado el 15 de septiembre después de que un agente del Servicio Secreto vio el cañón de un rifle sobresaliendo de los arbustos en el perímetro del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando antes de las elecciones de noviembre.

El agente abrió fuego y Routh, quien huyó en un vehículo, fue arrestado poco después.

El incidente ocurrió en medio de medidas de seguridad reforzadas para Trump tras un intento de asesinato el 13 de julio, cuando Matthew Crooks, de 20 años, disparó varias veces durante un mitin, y uno de los disparos rozó ligeramente la oreja derecha del entonces candidato.

El ataque, en el que un asistente al mitin murió, resultó ser un punto de inflexión para el regreso de Trump al poder.

Crooks fue inmediatamente abatido por las fuerzas de seguridad y su motivación sigue siendo desconocida.

La jueza Aileen Cannon fue nombrada por Trump durante su primer mandato como presidente (2017-2021).