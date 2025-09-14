Trump conmina a Israel a ser "cuidadosos" tras ataque en Catar
Cuando atacamos a personas, tenemos que ser cuidadosos, dijo el presidente de Estados Unidos
El presidente estadounidense, Donald Trump, comentó este domingo con cautela el ataque de Israel contra líderes de Hamás en Catar, mientras estos dos países y poderosos aliados de Washington en Oriente Medio aumentan sus diferencias.
"Catar ha sido un gran aliado. Israel y todos los demás, tenemos que ser cuidadosos. Cuando atacamos a personas, tenemos que ser cuidadosos", dijo el magnate republicano a reporteros sobre el bombardeo en la capital catarí.
Trump inicialmente reprendió a Israel por el ataque sin precedentes del martes en Doha, donde negociadores de Israel y el movimiento islamista palestino Hamás han estado tratando de poner fin a la guerra en Gaza.
El ataque llevó a que líderes árabes y musulmanes, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, manifestaran su solidaridad en Doha, donde el primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instó al mundo a "dejar de usar dobles estándares" y responsabilizar a Israel.
El ataque de Israel mató a cinco miembros de Hamás y a un oficial de seguridad catarí.
Catar alberga la base militar más grande de Estados Unidos en la región.