Abinader dice que aprovechará reunión con Marco Rubio en la ONU para tratar crisis haitiana

El presidente Luis Abinader junto a Marco Rubio durante una reunión bilateral en Washington. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader anunció este lunes que se reunirá la próxima semana con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York.

El mandatario informó durante LA Semanal con la Prensa que fueron las autoridades norteamericanas quienes solicitaron la reunión.

Abinader declaró que, aunque no hay un tema específico previsto, abordará la crisis en Haití, ya que considera que es “algo fundamental para la República Dominicana”.

“Evidentemente que con la nueva visión que tiene el gobierno norteamericano sobre el tema de enfrentar la parte de Haití, eso es algo fundamental para la República Dominicana, por lo tanto, nosotros vamos a hacer reuniones bilaterales; incluso tenemos una reunión prevista, solicitada por ellos, por el secretario de Estado, Marco Rubio”.

Puntualizó que el tema haitiano es esencial para la política exterior del país y que no puede estar ausente durante las discusiones en la reunión de las Naciones Unidas.

El debate general para este período de sesiones de la ONU iniciará el 23 de septiembre y continuará hasta el 29.

Tratará tema ante la ONU

Durante su encuentro semanal con la prensa, el lunes 8 de septiembre, el mandatario anunció que en su próxima intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expondría la crisis haitiana, tomando en cuenta que la misión militar de Kenia anunció que a final de año dejará la nación.

En esta ocasión, dijo, que resaltará el abandono de la comunidad internacional hacia Haití y los riesgos que la crisis social de la nación vecina representa para la República Dominicana.