Evidencia de ADN vincula a sospechoso con asesinato de Charlie Kirk, según el FBI

Una combinación de imágenes muestra a Tyler Robinson, y al comentarista conservador Charlie Kirk. ( FUENTE EXTERNA )

El director del FBI, Kash Patel, informó que pruebas de ADN halladas en la escena del crimen relacionan directamente al sospechoso Tyler Robinson, de 22 años, con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Según Patel, el ADN de Robinson coincidió con el encontrado en una toalla que envolvía el rifle utilizado en el ataque, así como en un destornillador recuperado del tejado desde donde se habría efectuado el disparo mortal.

Las autoridades de Utah prevén presentar este martes cargos de homicidio capital contra Robinson, acusado de matar a Kirk el pasado miércoles mientras ofrecía una charla en la Universidad del Valle de Utah. El hecho ha reavivado los temores de una escalada en la violencia política en Estados Unidos.

Kirk, fundador de Turning Point USA y cercano al expresidente Donald Trump, era una figura influyente en la política conservadora y conocido por movilizar a jóvenes cristianos evangélicos.

De acuerdo con la investigación, Robinson habría expresado en una nota previa al tiroteo su intención de "eliminar" a Kirk. Aunque el escrito fue destruido, los agentes lograron recuperar su contenido.

Patel señaló además que la munición encontrada en el arma incluía mensajes grabados con referencias antifascistas y a la cultura de internet, entre ellos un casquillo que llevaba la frase: "¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!".

Las autoridades sostienen que Robinson pudo haberse radicalizado en línea y aseguran que no ha colaborado con la investigación. Fue detenido el jueves por la noche cerca de St. George, en el suroeste de Utah, pero aún no está claro si cuenta con representación legal.

Homenajes en todo el país

Mientras tanto, los homenajes a Kirk se multiplican en todo el país. Una multitud acudió el domingo a una vigilia en el Kennedy Center de Washington, y en distintos eventos deportivos se guardaron minutos de silencio en su memoria.

El vicepresidente J.D. Vance, quien describió a Kirk como un amigo cercano, anunció que este lunes asumiría como presentador invitado en el programa de Rumble que conducía el activista. "Por favor, únanse a mí para rendir homenaje a mi amigo", escribió Vance en redes sociales.