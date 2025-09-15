Dominicano rompe récord Guinness al visitar los 30 estadios de la MLB en 25 días

El dominicano Jepssy Beltré, junto a la adjudicadora oficial de Guinness, Susana Reyes y su familia. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Jepssy Beltré, conocido como "El Fanático de la Patria", fue certificado por Guinness World Records como la persona más rápida en visitar los 30 estadios de las Grandes Ligas, proeza que completó en solo 25 días.

Beltré fue reconocido el domingo por la adjudicadora oficial de Guinness, Susana Reyes, quien destacó el valor del logro y el esfuerzo necesario para romper esta marca, ya que implicó traslados, planeación y logística de alto nivel.

"Para nosotros es inspirador que personas sostengan el deseo de ser los mejores del mundo a través de récords que implican traslados, planeación, logística, como fue en este caso: el menor tiempo en recorrer todos los estadios de la Liga Mayor de Béisbol. Y bueno, este récord se hizo apenas en 25 días", detalló Reyes.

Nuevo récord en 20 años

Reyes puntualizó que el récord anterior había permanecido intacto desde 2005, hasta que el dominicano lo superó tras recorrer más de 7,000 kilómetros en un itinerario que incluyó 22 vuelos, varios viajes en tren y autobús, además de la exigencia de asistir a cada partido completo, utilizar solo transporte público y mantener un rastreador GPS activo.

"Este récord estaba vigente hasta 2005 y, bueno, veinte años después tenemos a un recordista nuevo que probablemente ponga una marca y que inspire a más personas a lograr lo mejor de sí dentro de la familia de superlativos en Guinness World Records", agregó Reyes.

Con este nuevo hito, Jepssy Beltré se suma a la lista de dominicanos que han dejado su huella en los libros de Guinness World Records.