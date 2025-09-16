El Tribunal Constitucional recibe visita de delegación de jueces de Nueva York

Delegación de jueces de la ciudad de Nueva York junto al senador Luis Sepúlveda visitan el Tribunal Constitucional. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Constitucional (TC) recibió este martes la visita institucional de una delegación de jueces y autoridades oficiales del estado de Nueva York, encabezada por el senador Luis Sepúlveda.

"Esta experiencia fortalece los lazos institucionales y reafirma el compromiso que todos compartimos con la defensa del orden constitucional y los derechos fundamentales de nuestros pueblos", dijo el senador, quien agradeció la oportunidad de conocer de cerca cada una de las dependencias de esta alta corte.

De acuerdo a una nota de prensa, la delegación fue recibida por los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero y Eunisis Vásquez Acosta, primer y segunda sustituta del presidente; así como los jueces José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega, coordinador del CEC; Sonia Díaz Inoa, María del Carmen Santana de Cabrera y Army Ferreira.

La delegación internacional que acompañó al senador estuvo integrada por Phillip Ramos, vicepresidente de la Asamblea de Nueva York y representante del distrito 6; Vanessa Gibson, presidenta del condado del Bronx; Ángela Badamo, jueza interina de la Sala Penal de la Corte Suprema de Nueva York; Fiordaliza A. Rodríguez, jueza de la Corte de Familia

También: Eliezer Rodríguez, juez de la Corte Civil; Amanda Farías, líder de la mayoría del Consejo de NY y representante del distrito 18; Al Taylor, asambleísta de NY para el distrito 71; Sophia Zayas, directora de Asuntos Latinos, Oficina de la Gobernadora Kathy Hochul, y Daniel Padernacht, abogado de la Secretaría del condado del Bronx.

La magistrada Santana de Cabrera, quien pronunció las palabras de bienvenida, resaltó que este reencuentro sirve para dejar claro que los vínculos que han creado con los jueces del estado de NY son más fuertes que una circunstancia o una voluntad particular.

"El hecho de que estemos compartiendo en este escenario nueva vez demuestra que no se trata de una mera colaboración, sino de una auténtica amistad, la cual se basa en el interés mutuo y recíproco de seguir compartiendo experiencias desde la función pública en favor de nuestros respectivos pueblos", señaló.

Reconocimiento

Como parte del acto, el senador de Nueva York, Luis Sepúlveda, entregó un reconocimiento a la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera en "honor a su destacada trayectoria profesional, su sólida formación y su labor en favor del país, participando junto a otros latinos en eventos internacionales en pro de los dominicanos en el exterior".

Sepúlveda calificó a la Santana de Cabrera como un modelo de excelencia judicial y tutela constitucional. «Hoy honramos sus logros, su dedicación a la defensa del Estado de derecho y sus invaluables contribuciones al avance de la jurisprudencia constitucional en la República Dominicana y en el extranjero», expresó.