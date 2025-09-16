ICE detiene al novio de una funcionaria dominicana de Nueva York

La pareja sentimental de Wendy García, la dominicana que ocupaba hasta febrero de este año el más alto rango en el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), fue detenida en agosto por agentes de inmigración en medio de una demanda interpuesta por su hermano por hurto, fraude y falsificación.

Nathaniel Rojas, también dominicano, fue arrestado el 28 de agosto por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) en el apartamento que comparte con García en el barrio Riverdale, en El Bronx, según informó el lunes The New York Daily News.

Rojas, quien posee una tarjeta de residencia permanente, fue trasladado al 26 Federal Plaza y luego recluido en una cárcel del condado de Orange, donde ha permanecido durante las últimas dos semanas, de acuerdo con los registros.

Actualmente, la dominicana es comisionada adjunta de Desarrollo y Avance en el Departamento de Correccionales (DOC) de Nueva York.

En un comunicado, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó a Rojas como "un extranjero criminal de la República Dominicana" y explicó que las autoridades buscan revocar su tarjeta de residencia por múltiples condenas por delitos graves, entre ellos hurto mayor.

"Una tarjeta verde es un privilegio, no un derecho, y según las leyes de nuestra nación, el gobierno tiene la autoridad para revocarla si se violan y abusan nuestras leyes", señaló McLaughlin.

El medio neoyorquino precisó que aún no está claro si Rojas tiene un historial criminal, lo que enmarcaría su arresto en el contexto de la actual política migratoria de Donald Trump.

Sin embargo, McLaughlin afirmó que Rojas tiene antecedentes por delitos graves, incluidos hurto mayor, manejo bajo los efectos del alcohol agravado con un menor de 16 años como pasajero, robo de identidad y robo menor. No se ofrecieron detalles adicionales de esas supuestas condenas.

Según declaró su hija —bajo condición de anonimato— a The New York Daily News, Rojas llevaba al menos dos años tratando de resolver un problema migratorio, pero el gobierno federal cambió repentinamente de postura y lo persiguió.

Rojas, con 19 años de residencia en Estados Unidos, figuraba en 2024 como gerente financiero del concesionario de autos usados Hillside Auto Mall.

El mismo día de su detención, la defensa de Rojas presentó un recurso de hábeas corpus en un tribunal federal contra ICE, la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El caso permanece sellado y pendiente de fallo.

El pasado 2 de septiembre, el juez Lewis Liman, de la Corte Federal de Manhattan, ordenó que Rojas no sea expulsado de la jurisdicción hasta que se resuelva la petición.

La demanda civil

La detención de Nathaniel Rojas llega un año después de que su hermano, Eddy Rojas Fermín, lo denunciara penalmente ante la policía de Nueva York el 6 de mayo de 2024 por hurto y fraude.

De acuerdo con su relato, Nathaniel Rojas generó una deuda de 37,121 dólares en peajes impagos con un vehículo registrado a su nombre, lo que le costó la pérdida de su licencia de conducir.

Aunque no se han producido arrestos en ese caso, la denuncia derivó en una demanda civil presentada el 7 de agosto de 2024. En ella, Rojas Fermín alega que en 2022 su hermano, desde su puesto en el concesionario de autos, le solicitó documentos personales, y que posteriormente su nombre fue incluido sin autorización en el certificado de venta de un Mercedes-Benz adquirido por Rojas y García.

"La firma ... fue una firma falsificada perpetrada por el hermano del demandante, Nathaniel Rojas", alega la demanda.

La pareja negó las acusaciones en documentos judiciales. El 15 de julio de este año, un juez desestimó al concesionario de autos como parte del proceso, aunque el caso aún sigue pendiente.

Además, no está claro si la detención de Rojas estuvo relacionada de alguna manera con la denuncia de su hermano ante la policía de Nueva York.